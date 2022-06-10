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Маляр рассказала об обеспечении подразделений ВСУ амуницией и продовольствием

В Минобороны сообщили о ситуации с потребностями и обеспечением армии

сегодня, 10:40
Автор:

Козлова Альбіна
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Во время пресс-конференции заместитель министра обороны Анна Маляр доложила о материальном и финансовом обеспечении армии. Военные получат денежное вознаграждение за май, будут перечислены на эти нужды 65,2 млрд грн.

Маляр рассказала об обеспечении подразделений ВСУ амуницией и продовольствием

Фото Генеральный штаб ВСУ

В течение первой недели июня Минобороны выдало военным: 21,5 тысяч бронежилетов, 7,8 тысяч шлемов, 5,2 тысяч пар обуви и 10,71 тысяч комплектов формы. Ожидается поставка еще 19 тысяч бронежилетов и 14 тысяч шлемов от иностранных поставщиков.

По словам Маляр, в мае увеличилась на 82% по сравнению с апрелем потребность в бронежилетах для подразделений Вооруженных сил, потребность в шлемах выросла на 55%, возросла также необходимость в поставках летних ботинок на 60%, комплектов формы и других необходимых вещей, в том числе числе продовольствия, оружия, защитных элементов и одежды. Замминистра говорит, что Минобороны наладило стабильные ритмичные поставки всего необходимого на фронт.

Согласно отчету министра финансов на заседании комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, фактические расходы Украины за май — 250 миллиардов грн, тогда как доходы по налогам и таможне составляют 83 млрд грн, еще 18 миллиардов гривен в бюджет поступили от грантов.

Среди расходов: на нужды армии – 118,4 миллиарда гривен, на социальные выплаты и соцзащиту – 29,4 миллиарда гривен, на медицинские гарантии и образовательные субвенции – 28 миллиардов гривен.

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Источник: https://www.facebook.com/ganna.maliar
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