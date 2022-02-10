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Литва предоставила военную помощь Украине: дополнительное вооружение поступит в течение нескольких дней

Премьер Литвы заявил, что Украина получит зенитные ракеты Stinger в течение нескольких дней

сегодня, 17:09
Автор:

Карина Ожерельева
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Украина получит зенитные ракеты "Стингер" от Литвы через несколько дней, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Симоните во время визита в Киев в четверг, 10 февраля. Об этом сообщает Reuters.

Литва предоставила военную помощь Украине: дополнительное вооружение поступит в течение нескольких дней

Премьер-министр Литвы Ингрида Симоните - Reuters

В последние недели Украина получила самолеты военной помощи от стран-союзников по НАТО, чтобы укрепить свою оборону после того, как Россия собрала более 100 000 военных у границ Украины.

"Мы увеличиваем количество военных инструкторов в стране и обеспечиваем Украину дополнительным вооружением и техникой.   Зенитные ракеты "Стингер" из Литвы достигнут Украины в ближайшие дни. Я надеюсь и искренне желаю, чтобы Украине никогда не пришлось их использовать", — сказала Симоните.

Как сообщали ранее "Комментарии", 9 февраля в Украину прибыл новый военный груз с партией боеприпасов в рамках военно-технической помощи со стороны Соединенных Штатов Америки. Ранее на аэродром прилетел девятый самолет с военной помощью от США, он привез более 80 тонн патронов для ВСУ. В общей сложности, 9 февраля "Борисполь" принял три авиагруза военной помощи для ВСУ от союзников Украины.

Также "Комментарии" писали, что Кулеба прокомментировал объяснение Германии по поводу отказа от поставки оружия. Украина считает несправедливыми объяснения официального Берлина по поводу отказа от поставок вооружения на фоне роста российской угрозы. Такое мнение высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге, добавив, что этот вопрос он намерен продолжить обсуждать со своей коллегой в МИД Германии во время ее визита в Киев.

Дмитрий Кулеба отметил, что вопрос поставки вооружения Украине, где требуется обязательное согласие Германии, является ключевым для МИД Украины.


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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-will-receive-stinger-anti-aircraft-missiles-within-days-lithuania-pm-2022-02-10/
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