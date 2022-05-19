Личный состав армии оккупантов деморализован: фиксируются случаи дезертирства

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о состоянии личного состава армии противника. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Так, по данным Генштаба, личный состав врага деморализован, обещанные выплаты за участие в боевых действиях командованием российских оккупационных войск не производятся.

"Личный состав продолжает нести значительные потери в боях с Силами обороны Украины. Фиксируются случаи дезертирства отдельных подразделений оккупационных войск.", — сообщают наши военные.

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