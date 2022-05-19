logo

BTC/USD

30171.35

ETH/USD

2013.72

LTC/USD

71.36

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 Личный состав армии оккупантов деморализован: фиксируются случаи дезертирства
commentss НОВОСТИ Все новости

Личный состав армии оккупантов деморализован: фиксируются случаи дезертирства

Обещанные выплаты за участие в боевых действиях командованием российских оккупационных войск не производятся

сегодня, 18:40
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о состоянии личного состава армии противника. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Личный состав армии оккупантов деморализован: фиксируются случаи дезертирства

Армия РФ

Так, по данным Генштаба, личный состав врага деморализован, обещанные выплаты за участие в боевых действиях командованием российских оккупационных войск не производятся.

"Личный состав продолжает нести значительные потери в боях с Силами обороны Украины. Фиксируются случаи дезертирства отдельных подразделений оккупационных войск.", — сообщают наши военные. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что оккупанты заставляют украинских педагогов преподавать по "стандартам рф". На оккупированных территориях учителей заставляют пройти переквалификацию. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что РФ применяет чудо-оружие в Украине: существует ли оно – почему бьет мощно лишь по бюджету агрессора. Россияне хвастаются очередной новинкой в вооружении, которая больше существует на бумаге, нежели в реальности и не представляет большой угрозы для ВСУ. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что в Минфине рассказали, сколько денег нужно украинскому бюджету ежемесячно. Украине нужно 5 млрд дол. США для финансирования только социальных и гуманитарных потребностей. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Минобороны РФ поспешили откреститься от символов российской армии Z и V. Министерство обороны Российской Федерации уверяет, что буквы Z и V не являются официальными военными символами в России, хотя ими маркируют военную технику. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!