13 день русско-украинской войны: анализ ситуации

Мы переживаем 13-е сутки российского вторжения в Украину. Наша страна мужественно обороняется, а агрессор продолжает варварские обстрелы мирных населенных пунктов. Небо над Украиной так и не закрыто, хотя наши власти постоянно просят сделать это НАТО в целом и США в частности. Ситуацию для издания "Комментарии" проанализировал нардеп VI и VII созывов, глава Центра исследования политических ценностей, историк Александр (Олесь) Доний.

Разбитый русский танк. Фото: штаб ООС

"Украина демонстрирует общественное единство в отпоре российской агрессии. Испарилась иллюзия Путина, что Украина якобы не является единой нацией. Внутренняя политическая конкуренция, которая является непременной составляющей украинской демократии, была ошибочно воспринята Путиным за отсутствие совместно-украинской самоидентификации. Российские захватчики получили серьезный отпор во всех регионах страны, где Путин считал, что распространение там русского языка будет означать отказ от украинской государственности.

По факту: желающих записаться в территориальную оборону больше, чем мест, достойное поведение руководителей местного самоуправления, которых прежде в стране критиковали (включая мэры Одессы и Харькова), профессиональное управление вооруженными силами (поразительное отличие от предыдущих времен и, конечно, вдохновляющее поведение властей. Как персонально президента Зеленского, так и вниз по административной цепи (на примере того же главы Николаевской ОГА – Кима). И все это умножено на колоссальную волонтерскую деятельность. Поэтому через 13 дней Украина развенчала миф о "величии" русской армии. Украинцы показали всему миру, что русскую армию можно избивать. И главное – не только можно, но и нужно бить!

Относительно поддержки мира – ситуация не столь однозначна. Конечно, мы благодарны за экономические санкции в отношении России. Но Путин, начиная захватническую войну, был готов к экономическим санкциям. Он готов к пути бедной, но воинственной Северной Кореи. Путину захотелось места в истории наравне с Гитлером и Сталиным. Которых ненавидели и одновременно боялись. Такие типажи понимают только один язык – силы. И под силу они понимают не столько экономику, сколько оружие.

Путин боится только адекватного вооруженного отпора. Именно поэтому нужно избивать Путина и русские войска оружием. И вот вооруженной поддержки от Западного мира нам не хватает. Часть западных лидеров опасается Путина и Россию, часть находится с Путиным и Россией в тайных договоренностях. Но западные демократии – электоральные. Поэтому Украине нужно доносить правду до западных обществ, чтобы те, в свою очередь, давили свои власти. Чтобы было понятно, что если не будет дан надлежащий отпор Путину, то западные общества поменяют таких лидеров, как в свое время поменяли Чемберлена, договаривавшегося с Гитлером, на Черчиля, не испугавшегося с Гитлером воевать.

Западные общества должны понять, что Украиной Путин не собирается удовлетворяться. Следующие цели агрессивной России – Молдова, Грузия, Эстония, Латвия, Литва. В дальнейшем – Польша и о Финляндии, которые тоже когда-то были в русской исперии, а, значит, в воображении маньяка Путина – "русские".

У мира есть только один шанс не допустить российские танки в остальные страны Европы – реально вооружить Украину (включая авиацию и современные системы ПВО и ПРО). Украина воюет за всю Европу, нужно помочь Украине воевать, а не гордиться "долгосрочными санкциями". Единственная нормальная санкция против Путина – дать ему в зубы оружием".

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