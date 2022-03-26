Кулеба и Резников встретились с Блинкеном, Остином и Байденом: о чем говорили

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников провели в Польше встречу с американскими коллегами — государственным секретарем Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином. Об этом сообщил Дмитрий Кулеба на своей странице в социальной сети Facebook.

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Дмитрий Кулеба рассказал, что во время встречи к ним присоединился президент США Джо Байден, с которым у них также состоялся длительный разговор.

"Много о чем говорили, но есть две вещи, которыми я могу поделиться. Первое — то, что происходит в Украине, изменит 21 век. У него (Байдена — ред) есть абсолютно четкое понимание этого. То, о чем мы говорили с 14-го года, что это не война России против Украины, это война тирании против свободного мира. Сегодня президент Байден так и сказал — то, что происходит в Украине, изменит историю 21 века. Мы общими усилиями достигнем того, чтобы это изменение было на нашу с вами пользу. На пользу Украины, на пользу демократичного мира".

"Второе — это, безусловно, слова президента Байдена о том, что США непоколебимо будут с Украиной во всем до нашей победы. Ничто не заставит США отвернуться от Украины или ослабить поддержку Украины. Наоборот, эта поддержка только будет расти. И в этой связи мы с коллегами, я с мистером Блинкеном и Резников Алексей с мистером Остином, проговорили конкретные вещи, конкретные следующие шаги по развитию нашего взаимодействия. Во-первых, говорили о санкциях, над новыми санкциями уже работаем", — сказал Кулеба.

Кулеба сообщил, что он поднял вопрос о закрытии американских и европейских портов для кораблей РФ и грузов. Также говорили о том, чтобы применять индивидуальные санкции не только против олигархов и ближайшего окружения Путина, а и против всех политических фигур РФ.

"В-третьих, мы говорили о том, как нам "взбодрить" отдельные европейские страны, которые пытаются сейчас под различными поводами не принимать новые жесткие санкции. И еще мы договорились о том, как и с какими странами будем работать для того, чтобы они не становились пространством для обхода санкций", — отметил глава МИД.

Кулеба подытожил, что Россия попала сейчас в "санкционный котел" и он в ближайшие дни, недели, месяцы, будет только больше сжиматься.

По поводу оружия, глава МИД рассказал, о том, что также был разговор с конкретными цифрами и названиями. Кулеба заверил, что в этом направлении будет также прогресс и развитие событий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в России заявили, что что война продолжится, пока Украина не станет "нормальным соседом". Об этом говорит заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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