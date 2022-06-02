Куда могут достреливать снаряды HIMARS и других РСЗО, которые передает Украине США (КАРТА)

В Центре стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины опубликовали карту, что демонстрирует зону, которую смогут поражать украинские артиллеристы с помощью американских РСЗО. Карта была опубликована в официальном Telegram-канале СтратКома ВСУ.

РСЗО США. Фото из открытых источников

"Карта показывает, куда реактивные снаряды HIMARS MLRS M30/M31 с дальностью до 70 км могут нанести удар с линии фронта", — пишет СтратКом ВСУ.

Отмечается, что также в зоне поражения оказывается остров Змеиный, который находится в 50 километрах от ближайшего украинского города.

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