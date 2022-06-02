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Главная Новости Оборона 2022 Куда могут достреливать снаряды HIMARS и других РСЗО, которые передает Украине США (КАРТА)
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Куда могут достреливать снаряды HIMARS и других РСЗО, которые передает Украине США (КАРТА)

Карта показывает куда снаряды HIMARS MLRS M30/M31 могут нанести удар с линии фронта

сегодня, 17:34
Автор:

Денис
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В Центре стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины опубликовали карту, что демонстрирует зону, которую смогут поражать украинские артиллеристы с помощью американских РСЗО. Карта была опубликована в официальном Telegram-канале СтратКома ВСУ. 

Куда могут достреливать снаряды HIMARS и других РСЗО, которые передает Украине США (КАРТА)

РСЗО США. Фото из открытых источников

"Карта показывает, куда реактивные снаряды HIMARS MLRS M30/M31 с дальностью до 70 км могут нанести удар с линии фронта", — пишет СтратКом ВСУ.

Отмечается, что также в зоне поражения оказывается остров Змеиный, который находится в 50 километрах от ближайшего украинского города. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что аннексия Донбасса откладывается: в Кремле рассказали, что пошло не так. В Кремле признали — "референдум" о вхождении ОРДЛО в состав РФ сейчас провести невозможно. Подробно об этом читайте в наше материале. 

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Также "Комментарии" сообщали о том, что граница между Украиной и Польшей станет невидимой: что это значит – почему это злит Россию. Отношения Киева и Варшавы вышли на новый, небывалый ранее уровень. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR2GTuD2wdjA3k3cE8IZGC9b-L4csjKwb6wsObuG8Y_35V6Q1wY64oB950E
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 17:11

Аби цю зброю не використовували не для рівняння з землею цивільних. Порівняти руїни Маріуполя, який захистили православні УПА-м'ясники та вцілілий Херсон, який уникнув захисту Зе-м'ясника. В порівнянні з ним, Сирійський м'ясник Дворніков - мати Тереза.

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