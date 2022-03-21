Кремль изменил стратегию войны и перешел к «плану Б» — WSJ

Президент России Владимир Путин изменил тактику, поскольку война затянулась уже более трех недель. Путин больше не ставит своей целью взять Киев. В то же время он стремится заставить власти Украины сдать южные области. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделало издание Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Путин - фото из открытых источников

Сообщается, что один из американских чиновников заявил, что у Путина есть "план Б". Состоит этот план в том, что Путин хочу заставить Киев согласиться на условия Кремля в отношении южных и восточных украинских территорий. В частности, Россия планирует обеспечить "сухопутный мост" между западными регионами России и Крымским полуостровом, а также усилить свой контроль на Донбассе.

Как сообщает издание, Путин и дальше будет обстреливать украинские города для того, чтобы заставить Зеленского согласиться с условиями Кремля, в частности, относительно нейтрального статуса.

В администрации американского президента Джо Байдена сообщают, что в случае, если условия РФ в отношении территорий и нейтралитета не выполнят, Путин будет пытаться удержать уже захваченные территории и продолжит войну, используя тактику осады. Это значит, что ракетные и артиллерийские удары будут долго продолжаться.

По информации американских чиновников, статус Киева пока неясен. Не известно, сможет ли Россия собрать достаточное количество войск, чтобы взять город.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Киевской области ВСУ отобрали танк у оккупантов. После ремонта трофейный танк станет в защиту Украины. Также к публикации прикреплены фото этого танка, который вскоре будет обращен против своих бывших владельцев.

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