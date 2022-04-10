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Колоссальные потери России в войне против Украины: Генштаб показал обновленные данные

Новые данные о потерях русской армии в войне

сегодня, 14:25
Автор:

Карина Ожерельева
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Потери личного состава российских оккупантов уже достигли около 19,3 тысяч человек. Как сообщают "Комментарии", об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ по поводу потерь российской армии в войне против Украины.

Колоссальные потери России в войне против Украины: Генштаб показал обновленные данные

Уничтоженная российская техника - фото из открытых источников

Отмечается, что с 24 февраля враг потерял:

722 танка,

911 боевых бронированных машин,

342 артиллерийские системы,

108 РСЗО,

55 средств ПВО,

152 самолета,

137 вертолетов,

384 единицы автомобильной техники,

7 кораблей/катеров,

76 цистерн с ГСМ,

112 БПЛА оперативно-тактического уровня,

25 единиц спецтехники,

4 пусковые установки ОТРК/ТРК.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Как сообщали ранее "Комментарии", Зеленский объяснил, зачем Украине нужны переговоры с Россией — "только Путин может остановить войну. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у Украины нет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров с российским председателем Путиным, ведь только он может остановить войну.

Также "Комментарии" писали, что в ОП объяснили, почему ближайшие две недели определят ход войны. Ближайшие две недели войны будут решающими не только потому, что будут проходить ожесточенные бои на востоке Украины, но потому что эти битвы определят дальнейшее течение боевых действий и следующую фазу войны.

Читайте на портале "Комментарии": удар по цистерне с азотной кислотой в Луганской области: ветер несет ядовитое облако на позиции оккупантов. Глава военно-гражданской администрации заверил, что местному населению ничего не угрожает, поскольку зона поражения у цистерны составляет не более 550 метров.


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/291767043136381
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