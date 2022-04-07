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Когда Путин получит наказание за военные преступления: в ОП предоставили объяснения

Арестович сообщил, почему Путин должен быть наказан

7 апреля 2022, 10:52
Автор:

Карина Ожерельева
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Советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович уверен, что президента России Путина понесет наказание, в частности, за военные преступления против Украины. Как сообщают "Комментарии", такое заявление Арестович сделал в прямом эфире совместного информационного марафона UA вместе на украинских телеканалах.

Когда Путин получит наказание за военные преступления: в ОП предоставили объяснения

Арестович - фото из открытых источников

"Безусловно, нужен отдельный специальный суд по преступлениям в Украине, как когда-то – по бывшей Югославии. А там уже дойдет до выдачи Путина. Потому что по простой логике, по простым логическим фактам, военные не смогли это совершить (военные преступления – ред.) без команды из Москвы высшей", — заявил Арестович.

Арестович объяснил, что за военные преступления, совершенные в Украине, возможны только если военные теряют командование или если им поступил такой приказ от центральной власти в Москве.

"Почему? Потому что такие преступления возможны только в двух случаях. Первый – это когда вооруженные силы потеряли управление и командиры просто не руководят подразделениями. Но все те, кто был в Буче – это элитные подразделения – очень ловко и удачно отошли, по всем правилам военной науки.. Значит, управление было сохранено. А если управление не было сохранено, эти преступления поощрялись командованием.А ведь мы знаем, что такое централизованная российская машина.Что командующий группировкой, генерал-лейтенант какой-то не мог отдать такой приказ, если бы не было команды от Москвы. То есть на свой страх и риск он бы не сделал этого", – объяснил советник главы ОП.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Белом доме назвали цель Путина после вывода войск из северной части Украины.


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