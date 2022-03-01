СБУ развенчала очередной фейк оккупантов - "Капитуляция невозможна"

СБУ предупреждает, что Россия может сейчас распространять через все возможные каналы фейк, что Украина изменила интересам и правительство уже капитулировало. Таким образом, оккупанты будут пытаться дезориентировать граждан Украины, посеять панику и склонить военных к сдаче. Об этом сообщается на Facebook-странице Службы безопасности Украины.

Здание СБУ в Киеве - фото из открытых источников

"Однако даже в случае исчезновения связи и возможности проверить, достоверны ли эти данные, будьте уверены: капитуляция и сдача интересов Украины – невозможны!" – заверили в СБУ.

СБУ уверяет, что руководство вместе с народом делает все возможное для освобождения украинских земель от оккупантов. Все органы власти, войска, правоохранительные и силовые органы будут стоять до победы.

Как сообщали ранее "Комментарии", город готов к обороне: выезды из Чернигова сейчас заминированы. Это значит, что на дорогах разбрасывали мины и на них можно взорваться. Чернигов готов обороняться от приближающихся к городу российских военных: жителей призывают оставаться в укрытии. утром в окрестностях Чернигова также были замечены диверсионно-разведывательные группы, которые при поддержке бронетехники пытались прорваться в город, но Вооруженные силы Украины отреагировали и остановили противника.

Также "Комментарии" писали, что на военном аэродроме в Таганроге раздались взрывы. В сети появляются видео, на которых, как утверждается, снят пожар на военном аэродроме в российском Таганроге. Очевидцы сняли на видео и выложили в Интернет ролики, где видно, что в районе аэродрома, на котором стоит летательный аппарат, что-то горит.

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