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Какие области выделяют больше всего средств для нужд теробороны и какие суммы поступят из госбюджета

Больше всего средств для нужд терробороны собрали сейчас пять областей Украины

сегодня, 13:05
Автор:

Козлова Альбіна
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О финансировании сил территориальной обороны рассказали народные депутаты Елена Шуляк и Александр Завитневич на пресс-брифинге в стенах парламента.

Какие области выделяют больше всего средств для нужд теробороны и какие суммы поступят из госбюджета

В Украине выделяют деньги на тероборону, фото из открытых источников

Известно, что общий бюджет сил территориальной обороны составляет 3 млрд. 98 млн. гривен, такая сумма предусмотрена на 2022 год. Из этих средств 2 млрд. 865 млн. гривен будет направлено на выплату денежного обеспечения военным. Также по инициативе Александра Завитневича был внесен законопроект №7012-2. Согласно этому документу, на нужды терробороны будут направлены отдельно 1,2 млрд гривен в текущем году. Как пояснил нардеп, это дополнительно рассчитанная сумма.

Кроме того, из городских бюджетов областей уже выделено 250 млн. гривен в качестве дофинансирования терробороны. Почти во всех регионах уже выделены помещения для этих военных формирований, однако не все они находятся в нормальном состоянии.

Поэтому на ремонт и закупку оргтехники нужны деньги. По словам Елены Шуляк, в пятерку лидеров из областей, где больше всего собрали денег на поддержку территориальной обороны, вошли: Полтавская (община собрала 42 млн грн), Харьковская (37 млн грн), Запорожская (34 млн грн), Винницкая (22 млн грн), Одесская (17 млн. грн).

Как пояснил Александр Завитневич, общины выделяют средства отнюдь не на оружие и боеприпасы. Стрелковым оружием и другими видами вооружения, а также патронами и боеприпасами подразделения территориальной обороны будет обеспечивать Министерство обороны.

"Закон был принят в прошлом году, вступил в силу с 1 января, и заложенный бюджет был ориентировочным. Он ориентировался, прежде всего, на денежное обеспечение", — говорит депутат.

В ближайшее время нардепы будут голосовать за повышение зарплат военным, пограничникам и правоохранителям, на эти нужды будет выделено более 10 млрд. гривен из трех источников финансирования.

Как сообщал портал "Комментарии", стало известно, кого будут брать добровольцами территориальной обороны.


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Источник: https://www.facebook.com/sluganarodu.official/videos/909821616374212
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