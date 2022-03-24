Какая ситуация на границе Украины с Беларусью в пределах Житомирщины: глава ОВА сообщил подробности

По состоянию на утро 24 мартана границе Украины и Беларуси в пределах Житомирщины пока спокойно. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко во время ежедневного брифинга.

Граница между Украиной и Беларусью - фото из открытых источников

По словам Бунечко, ночью российские оккупанты снова обстреляли северные территории области.

"Пострадавших среди военных и гражданских нет. Россия и дальше ведет с нами войну. Но мы победим. Сейчас продолжаем укреплять территорию области", – заявил Бунечко.

Ранее, 23 марта, секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Рады прокомментировал ситуацию с возможным наступлением белорусских войск на Украину.

"Для нас это вызов, мы к этому готовы. Та часть войск, которая сегодня находится на границе с Беларусью, нам бы была крайне необходима в другом городе, но с учетом того, что происходит в Беларуси, — Путин заставляет Лукашенко начать против нас военную операцию, — но у него пока это не кажется", — отметил Алексей Данилов.

Как сообщали ранее "Комментарии", представитель РФ в ООН признал готовность Путина надавить на ядерную кнопку. Российские дипломаты уже даже не пытаются использовать дипломатический язык, чтобы скрыть возможность использования Москвой ядерного оружия. Дипломаты страны-агрессора открыто предполагают возможность использования ядерного оружия.

Также "Комментарии" писали, что Данилов заявил, что ВСУ готовы к атаке военных Беларуси и предупредил тех о полиэтиленовых пакетах. Россия пытается любым способом привлечь вооруженные силы Беларуси к участию в войне против Украины.

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