Какая ситуация на границе Украины с Беларусью в пределах Житомирщины: глава ОВА сообщил подробности

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Карина Ожерельева
По состоянию на утро 24 мартана границе Украины и Беларуси в пределах Житомирщины пока спокойно. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко во время ежедневного брифинга.
Граница между Украиной и Беларусью - фото из открытых источников
По словам Бунечко, ночью российские оккупанты снова обстреляли северные территории области.
Ранее, 23 марта, секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Рады прокомментировал ситуацию с возможным наступлением белорусских войск на Украину.
Как сообщали ранее "Комментарии", представитель РФ в ООН признал готовность Путина надавить на ядерную кнопку. Российские дипломаты уже даже не пытаются использовать дипломатический язык, чтобы скрыть возможность использования Москвой ядерного оружия. Дипломаты страны-агрессора открыто предполагают возможность использования ядерного оружия.
Также "Комментарии" писали, что Данилов заявил, что ВСУ готовы к атаке военных Беларуси и предупредил тех о полиэтиленовых пакетах. Россия пытается любым способом привлечь вооруженные силы Беларуси к участию в войне против Украины.
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