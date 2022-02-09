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Как сейчас выглядят самолеты Ан-178, которые "Антонов" строит для ВСУ (ФОТО)

Журналисты сравнили новые фотографии Ан-178 для ВСУ с его состоянием на 28 декабря 2021 года

сегодня, 12:40
Автор:

Денис Подставной
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Появились фотографии строящихся самолетов Ан-178 для ВСУ. Об этом пишет издание Defense Express. 

Как сейчас выглядят самолеты Ан-178, которые "Антонов" строит для ВСУ (ФОТО)

АН-178. Фото: facebook.com/antonov.company

СМИ сообщает, что в открытом доступе появились снимки, указывающие на текущее состояние готовности первого (борт 007) и второго (борт 008) транспортных самолетов Ан-178, которые ГП "Антонов" строит для Вооруженных Сил Украины.

Как сейчас выглядят самолеты Ан-178, которые ”Антонов” строит для ВСУ (ФОТО) - фото 2

Cлева фото, сделанное 28 декабря, справа — 8 февраля

Фото: Александр Мамай/Defense Express

Журналисты издания сравнили новые фотографии первого самолета (борт 007) для ВСУ с его состоянием на 28 декабря 2021 года. В материале указывается, что заметно, что хвостовая часть фюзеляжа была несколько доработана, частично установлена ​​рампа и снова присоединены к центроплану закрылки.

Отмечается, что особых изменений во внешнем виде фюзеляжа второго самолета Ан-178 для ВСУ (№008) незаметно по сравнению со временем выкатки из стапеля конечной сборки.

Как сейчас выглядят самолеты Ан-178, которые ”Антонов” строит для ВСУ (ФОТО) - фото 3

Фото: Александр Мамай

Также следует добавить, что стапель в цехе "Антонов" снова собран и готовится к началу монтажа элементов третьего Ан-178 (№ 009).

Как сейчас выглядят самолеты Ан-178, которые ”Антонов” строит для ВСУ (ФОТО) - фото 4

Фото: Александр Мамай/Defense Express

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал, что в Украине проходят испытания новейшей модернизации танка Т-65БВ. В Укроборонпроме рассказали, что было установлено на танк во время модернизации. Также появились фотографии новой боевой машины. 

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Сайт "Комментарии" писал, что в "Слуге народа" рассказали, что ждет Украину в 2024 году благодаря реформе цифровизации. За 2020-2021 годы благодаря онлайн-услугам государству удалось сэкономить 14,7 миллиарда гривен. 


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Источник: https://defence-ua.com/weapon_and_tech/dp_antonov_pokazalo_jak_zaraz_vigljadajut_pershi_dva_an_178_dlja_zsu_foto-6077.html
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