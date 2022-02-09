Как сейчас выглядят самолеты Ан-178, которые "Антонов" строит для ВСУ (ФОТО)

Появились фотографии строящихся самолетов Ан-178 для ВСУ. Об этом пишет издание Defense Express.

АН-178. Фото: facebook.com/antonov.company

СМИ сообщает, что в открытом доступе появились снимки, указывающие на текущее состояние готовности первого (борт 007) и второго (борт 008) транспортных самолетов Ан-178, которые ГП "Антонов" строит для Вооруженных Сил Украины.

Cлева фото, сделанное 28 декабря, справа — 8 февраля

Фото: Александр Мамай/Defense Express

Журналисты издания сравнили новые фотографии первого самолета (борт 007) для ВСУ с его состоянием на 28 декабря 2021 года. В материале указывается, что заметно, что хвостовая часть фюзеляжа была несколько доработана, частично установлена ​​рампа и снова присоединены к центроплану закрылки.

Отмечается, что особых изменений во внешнем виде фюзеляжа второго самолета Ан-178 для ВСУ (№008) незаметно по сравнению со временем выкатки из стапеля конечной сборки.





Фото: Александр Мамай



Также следует добавить, что стапель в цехе "Антонов" снова собран и готовится к началу монтажа элементов третьего Ан-178 (№ 009).





Фото: Александр Мамай/Defense Express



Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал, что в Украине проходят испытания новейшей модернизации танка Т-65БВ. В Укроборонпроме рассказали, что было установлено на танк во время модернизации. Также появились фотографии новой боевой машины.

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