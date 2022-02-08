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В Украине испытывают новейшую модернизацию танка Т-64БВ: как выглядит новинка (ФОТО)

Испытания новой боевой машины проводятся «Харьковским бронетанковым заводом»

сегодня, 17:01
Автор:

Денис Подставной
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В Украине испытывают новейшую модернизацию танка Т-64БВ образца 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте Государственного концерна "Укроборонпром".

В Украине испытывают новейшую модернизацию танка Т-64БВ: как выглядит новинка (ФОТО)

Танк Т-64БВ образца 2022 года. Фото: Укроборонпром

Испытания новой боевой машины проводятся "Харьковским бронетанковым заводом", который входит в состав Укроборонпрома.

В материале сообщается, что во время проведения капремонта и модернизации по заказу Минобороны Украины, специалисты оснастили танк новыми приборами наблюдения и прицеливания третьего поколения, противокумулятивными кормовыми решетчатыми экранами и резиновыми щитками на башне. Кроме того, усовершенствована топливная система боевой машины и установлена ​​дополнительная бронированная защита топливных баков.

В Украине испытывают новейшую модернизацию танка Т-64БВ: как выглядит новинка (ФОТО) - фото 2

Фото: Укроборонпром

"Т-64БВ образца 2022 года получили новые современные радиостанции взамен старым советским. Отныне у этой боевой машины есть, в частности, системы навигации, внутренней и внешней связи, которые полностью соответствуют стандартам НАТО", — отметил директор Харьковского бронетанкового завода Герман Сметанин.

В Украине испытывают новейшую модернизацию танка Т-64БВ: как выглядит новинка (ФОТО) - фото 3

Фото: Укроборонпром

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Зеленский отреагировал на "…терпи моя красавица" от Путина в адрес Украины. Президент прокомментировал упреки российского лидера. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что эксперт назвал условие, при котором цены на жилье в Украине могут взлететь. Январь и февраль считаются одними из самых неактивных месяцев в строительстве. 

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Источник: https://ukroboronprom.com.ua/news/xarkivskii-bronetankovii-zavod-viprobovuje-nainovitnisu-modernizaciyu-t-64bv-zrazka-2022-roku
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