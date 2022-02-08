В Украине испытывают новейшую модернизацию танка Т-64БВ: как выглядит новинка (ФОТО)

В Украине испытывают новейшую модернизацию танка Т-64БВ образца 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте Государственного концерна "Укроборонпром".

Танк Т-64БВ образца 2022 года. Фото: Укроборонпром

Испытания новой боевой машины проводятся "Харьковским бронетанковым заводом", который входит в состав Укроборонпрома.

В материале сообщается, что во время проведения капремонта и модернизации по заказу Минобороны Украины, специалисты оснастили танк новыми приборами наблюдения и прицеливания третьего поколения, противокумулятивными кормовыми решетчатыми экранами и резиновыми щитками на башне. Кроме того, усовершенствована топливная система боевой машины и установлена ​​дополнительная бронированная защита топливных баков.





Фото: Укроборонпром

"Т-64БВ образца 2022 года получили новые современные радиостанции взамен старым советским. Отныне у этой боевой машины есть, в частности, системы навигации, внутренней и внешней связи, которые полностью соответствуют стандартам НАТО", — отметил директор Харьковского бронетанкового завода Герман Сметанин.





Фото: Укроборонпром



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