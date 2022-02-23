Как происходит призыв резервистов: объяснение военного комиссара

Полковник Юрий Максимов – военный комиссар Киевского городского ТЦК и СП, рассказал, как проходит призыв резервистов в воинские части. Об этом известно с брифинга на канале "Военное телевидение Украины".

Украинская армия, фото Facebook

22 февраля Верховный главнокомандующий издал приказ о призыве на военную службу лиц из числа резервистов в особый период. Такой призыв проводится для того, чтобы оперативно доукомплектовать ВСУ и военные формирования. Центры комплектования и социальной поддержки уже приступили к выполнению приказа.

В настоящее время резервисты оперативного резерва прибывают в центры комплектования и проходят медицинские комиссии. Срок службы резервистов в войсках не превышает 365 дней с момента призыва — 23 февраля 2022 года. В воинские части призывают военнообязанных из оперативного резерва в возрасте от 18 до 60 лет офицерского, рядового, сержантского состава.



Генштаб уже определил количество резервистов, которых призвут, военно-учетные специальности, которые сейчас нужны в армии. Сообщается, что ВСУ будут укомплектованы дополнительно 36 тысячами военных, Национальная гвардия 5000 служащих, пограничная служба также 5000 военных, которые имеют опыт, проходили военную службу или подписали контракт на службу в оперативном резерве.



По словам комиссара, уже многие граждане стали прибывать в террцентры и воинские части. К уклоняющимся от призыва будут применены санкции в виде штрафов.

Полковник объяснил, что резервисты усилят обороноспособность армии, потому что у них есть опыт участия в боевых действиях. В частях они будут готовиться к защите государства, выполнению необходимых задач, в том числе и боевых.

Как пояснил комиссар, все части на передовой укомплектованы и у них достаточно средств для выполнения задач, которые на них возложены. Решение о наращивании численности военных будет принимать президент, тогда может быть объявлен призыв находящихся в запасе граждан или объявлена мобилизация.

Всего существует два вида резерва: оперативный и мобилизационный (все военнообязанные). Оперативный делится на две очереди: первую и вторую.



Первая очередь – бывшие военные, участники АТО и ООС, военные, подписавшие контракт на службу в резерве; вторая — военные, которые не становились на учет военного резерва, но у которых есть боевой опыт.

Как сообщал портал "Комментарии", о финансировании сил территориальной обороны рассказали народные депутаты Елена Шуляк и Александр Завитневич во время пресс-брифинга в стенах парламента.

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