logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 Из Запорожья в Мариуполь выехали автобусы для эвакуации (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Из Запорожья в Мариуполь выехали автобусы для эвакуации (ВИДЕО)

Колонна уже выехала из Запорожья

сегодня, 11:48
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Из Запорожья в город Мариуполь выехали автобусы для эвакуации местных жителей. Об этом сообщает заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко в своем официальном Telegram-канале. 

Из Запорожья в Мариуполь выехали автобусы для эвакуации (ВИДЕО)

Фото: Telegram - Кирилл Тимошенко

"Из Запорожья в Мариуполь выехали автобусы для эвакуации, также отправлен гуманитарный груз", — пишет Кирилл Тимошенко.

Также к посту было прикреплено соответствующее видео. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировали о том, что Виктор Янукович написал письмо Зеленскому: о чем попросил. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что так и не так с помощью от украинской властиЭксперты рассказали, эффективны ли решения украинской власти в поддержке бизнеса во время войны и какие шаги еще можно предпринять для поднятия экономики. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что еще надо сделать, чтобы Россия была экономически уничтоженаСанкции против России ежедневно уничтожают её экономику. Читайте об этом в нашем материале. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что сколько военных РФ погибло на войне с Украиной. В Генштабе обновили данные о вражеских потерях с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/kt20220224/90
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!