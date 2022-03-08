Из Запорожья в Мариуполь выехали автобусы для эвакуации (ВИДЕО)

Из Запорожья в город Мариуполь выехали автобусы для эвакуации местных жителей. Об этом сообщает заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко в своем официальном Telegram-канале.

Фото: Telegram - Кирилл Тимошенко

"Из Запорожья в Мариуполь выехали автобусы для эвакуации, также отправлен гуманитарный груз", — пишет Кирилл Тимошенко.

Также к посту было прикреплено соответствующее видео.

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