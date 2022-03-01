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Интенсивность ракетных ударов оккупанта снижается - Арестович

Противник использовал по меньшей мере 2/3 ракетного потенциала

сегодня, 12:55
Автор:

Денис
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Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович рассказал во время брифинга о том, что оккупанты уже использовали большую часть ракетного потенциала. Видео было опубликовано в Telegram-канале Госспецсвязи. 

Интенсивность ракетных ударов оккупанта снижается - Арестович

Российские войска. Фото: из открытых источников

По словам Алексея Арестовича интенсивность ударов постепенно будет уменьшаться.

"Как вы видите, снижается интенсивность ракетных ударов, потому что противник использовал по меньшей мере 2/3 ракетного потенциала. Сейчас это традиционное развлечение постепенно будет сходить на нит", — сообщил Алексей Арестович.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Лукашенко в очередной раз не сдержал обещание: белорусские войска вторглись в Украину.

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Источник: https://t.me/dsszzi_official
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