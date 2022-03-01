Интенсивность ракетных ударов оккупанта снижается - Арестович

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович рассказал во время брифинга о том, что оккупанты уже использовали большую часть ракетного потенциала. Видео было опубликовано в Telegram-канале Госспецсвязи.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По словам Алексея Арестовича интенсивность ударов постепенно будет уменьшаться.

"Как вы видите, снижается интенсивность ракетных ударов, потому что противник использовал по меньшей мере 2/3 ракетного потенциала. Сейчас это традиционное развлечение постепенно будет сходить на нит", — сообщил Алексей Арестович.

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