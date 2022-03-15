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"Игра окончена": украинские десантники мощным ударом "снесли" танк оккупантов (ВИДЕО)

Украинские защитники дают достойный отпор врагу

сегодня, 17:27
Автор:

Денис
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Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать технику противника. Об этом сообщается на официальной странице Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ. 

"Игра окончена": украинские десантники мощным ударом "снесли" танк оккупантов (ВИДЕО)

ВСУ

На опубликованном видео можно увидеть, как украинские десантники одним мощным ударом уничтожили российский танк. 

""GAME OVER", российские оккупанты! Украинские десантники продолжают уничтожать кремлевских захватчиков!", — пишет Командование ДШВ ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал об отстройке Украины после войны: каким образом и в какие сроки она будет происходить. В Украине после войны начнется восстановление жилищного фонда и инфраструктуры. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что в СНБО назвали страну, с которой Украина заинтересована заключить оборонный союз. Куча международных организаций, созданных после Второй мировой, ни на что не влияют, а только выражают обеспокоенность. Поэтому Украина нуждается в новом оборонном союзе. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что ГБР изъяло оружие у нардепов от фракции ОПЗЖ: хотели убежать. У Вадима Рабиновича были изъяты три ружья и немалые наличные суммы. Читайте об этом в нашем материале. 

Также "Комментарии" сообщали о том, когда конец войне – что в итоге ждет Россию: дипломат озвучил свой прогноз по ситуации в Украине. В Украине российской армии не удалось достичь блицкрига — поэтому события на украинской земле точно развиваются не по плану, который был согласован в Кремле. Подробнее об этом читайте на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
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