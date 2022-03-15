"Игра окончена": украинские десантники мощным ударом "снесли" танк оккупантов (ВИДЕО)

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать технику противника. Об этом сообщается на официальной странице Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

ВСУ

На опубликованном видео можно увидеть, как украинские десантники одним мощным ударом уничтожили российский танк.

""GAME OVER", российские оккупанты! Украинские десантники продолжают уничтожать кремлевских захватчиков!", — пишет Командование ДШВ ВСУ.

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