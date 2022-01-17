Харьковский автозавод передал ВСУ инженерную технику

Государственное предприятие "Харьковский автомобильный завод", входящее в состав "Укроборонпрома", предоставило Вооруженным Силам Украины путепрокладчики БАТ-2. Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

БАТ-2 – фото из открытых источников

Как сообщили в "Укроборонпроме", специалисты Харьковского завода работали над ремонтом агрегатов, гидросистем, инженерного оборудования и шасси. После того, как были проверены все тактико-технические характеристики в конце 2021 года, вся техника была передана подразделению инженерных войск ВСУ.

БАТ-2 (бульдозер на артиллерийском тягаче – 2 модель) – это путепрокладчик, главная цель которого – механизация инженерных работ в процессе прокладки колонных путей, при подготовке и оборудовании позиций подразделений Вооруженных Сил Украины в местах, где выполняются боевые задания.

Как сообщали ранее "Комментарии", главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный подчеркнул, что порядок военного учета для украинок действовал с 1994 года. Также он добавил, что женщин не будут призывать на срочную службу и речь не идет об обязательной мобилизации женщин в Вооруженные Силы. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства обороны. С другой стороны, в 2022 году планируется цифровизировать процедуру внесения изменений о месте регистрации или проживания военнообязанных, взятие на военный учет будет упрощено для комфорта граждан.

Также "Комментарии" писали, что главнокомандующий ВСУ утвердил новую систему боевых наград. Концепция наградной системы разработана на основе национальных боевых традиций и с учетом опыта наградных систем государств-партнеров Украины.

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