Гуманитарный коридор с «Азовстали» сорван: подробности

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Карина Ожерельева
Гуманитарный коридор из "Азовстали" для эвакуации гражданских сорван. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделала вице-премьер Украины Ирина Верещук.
Ирина Верещук - фото из открытых источников
По словам Верещук, россияне в очередной раз срывают эвакуацию мирного населения из "Азовстали".
Верещук заявила, что обратились к Генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу и попросили его выступить инициатором и гарантом гуманитарного коридора с завода в Мариуполе. Также, по словам Верещука, в колонне должны быть представители ООН и Международного Комитета Красного Креста.
Как сообщали ранее "Комментарии", оккупанты нанесли ракетные удары в четырех областях: что известно. За сутки оккупанты снова выпустили ракеты по украинским городам — заводам, железным дорогам и другой инфраструктуре.
Также "Комментарии" писали, что в Bellingcat назвали ключевую цель Путина в Украине до 9 мая. В случае неудачи агрессор может прибегнуть к террористическим мерам, прогнозирует эксперт. Руководитель проекта расследований отметил, что военно-политическому руководству РФ все сложнее и сложнее скрыть панику. Есть неопределенное желание продать россиянам хоть какую-то "победу" до 9 мая. По словам журналиста-расследователя, каждый день без побед вызывает у россиян все больше вопросов.
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