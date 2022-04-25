Гуманитарный коридор с «Азовстали» сорван: подробности

Гуманитарный коридор из "Азовстали" для эвакуации гражданских сорван. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделала вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Ирина Верещук - фото из открытых источников

По словам Верещук, россияне в очередной раз срывают эвакуацию мирного населения из "Азовстали".

"Важно понимать, что гуманитарный коридор открывается по договоренности двух сторон. Коридор, анонсированный в одностороннем порядке, не обеспечивает безопасность, и потому собственно и не является гуманитарным коридором", — сообщает Верещук.

Верещук заявила, что обратились к Генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу и попросили его выступить инициатором и гарантом гуманитарного коридора с завода в Мариуполе. Также, по словам Верещука, в колонне должны быть представители ООН и Международного Комитета Красного Креста.

"Надеемся на результативность переговоров Генерального секретаря ООН с российскими представителями", – говорится в сообщении Верещук.

Как сообщали ранее "Комментарии", оккупанты нанесли ракетные удары в четырех областях: что известно. За сутки оккупанты снова выпустили ракеты по украинским городам — заводам, железным дорогам и другой инфраструктуре.

Также "Комментарии" писали, что в Bellingcat назвали ключевую цель Путина в Украине до 9 мая. В случае неудачи агрессор может прибегнуть к террористическим мерам, прогнозирует эксперт. Руководитель проекта расследований отметил, что военно-политическому руководству РФ все сложнее и сложнее скрыть панику. Есть неопределенное желание продать россиянам хоть какую-то "победу" до 9 мая. По словам журналиста-расследователя, каждый день без побед вызывает у россиян все больше вопросов.

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