"Готовились к наступлению": под Изюмом ВСУ уничтожили скопление бронетехники оккупантов (ВИДЕО)

Украинские воины нанесли удар по бронетехнике оккупантов. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Согласно информации СтратКома ВСУ, защитники Украины метко ударили по скоплению тяжелой техники российских оккупантов в селе Сулиговка под Изюмом на Харьковщине.

"Оккупанты сосредоточили большое количество тяжелой техники, готовясь к очередной волне наступления. Однако воины Вооруженных Сил Украины скорректировали планы оккупантов", — СтратКом ВСУ.

Также СтратКом опубликовал видео с места событий, на котором запечатлено уничтожение вражеской техники.

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