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"Готовились к наступлению": под Изюмом ВСУ уничтожили скопление бронетехники оккупантов (ВИДЕО)

В Харьковской области ВСУ нанесли удар по технике врага

2 мая 2022, 12:21 comments1320
Автор:

Денис
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Украинские воины нанесли удар по бронетехнике оккупантов. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

"Готовились к наступлению": под Изюмом ВСУ уничтожили скопление бронетехники оккупантов (ВИДЕО)

Армия РФ

Согласно информации СтратКома ВСУ, защитники Украины метко ударили по скоплению тяжелой техники российских оккупантов в селе Сулиговка под Изюмом на Харьковщине.

"Оккупанты сосредоточили большое количество тяжелой техники, готовясь к очередной волне наступления. Однако воины Вооруженных Сил Украины скорректировали планы оккупантов", — СтратКом ВСУ.

Также СтратКом опубликовал видео с места событий, на котором запечатлено уничтожение вражеской техники. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что оккупанты обстреляли ракетами Днепропетровскую область. Оккупанты в очередной раз обстреляли населенные пункты Украины ракетами. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

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Источник: https://www.facebook.com/AFUStratCom
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