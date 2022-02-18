logo

BTC/USD

40176.97

ETH/USD

2799.04

LTC/USD

116.40

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

32.55

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 Главнокомандующий ВСУ записал обращение на фоне ситуации в ОРДЛО
commentss НОВОСТИ Все новости

Главнокомандующий ВСУ записал обращение на фоне ситуации в ОРДЛО

Залужный обратился к жителям ОРДЛО

сегодня, 18:49
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к жителям ОРДЛО по поводу обострения ситуации на Донбассе. По словам Залужного, окупанты используют мирное население этих территорий для эскалации. Об этом сообщает РБК-Украина.

Главнокомандующий ВСУ записал обращение на фоне ситуации в ОРДЛО

Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ – фото из открытых источников

"Я обращаюсь к жителям временно оккупированных территорий – не верьте лжи оккупационных властей! Вас используют для эскалации ситуации с целью решения очередного кровопролития", — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

По словам Залужного, армия Украины не планирует никаких наступательных операций, ведь они могут привести к многочисленным жертвам населения. Главнокомандующий ВСУ добавил, что даже сейчас, во время активного обстрела боевиками украинских позиций, военные Объединенных сил будут отвечать только в случае угрозы личному или гражданскому составу.

Как сообщали ранее "Комментарии", на Донбассе снова обострение: боевики обстреливают села и применили беспилотник. Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты, расположенные в Луганской и Донецкой областях. На Донбассе зафиксировано 50 обстрелов.

Также "Комментарии" писали, что боевики в Луганской области обстреляли гуманитарный конвой ООН. боевики обстреляли колонну с гуманитарной помощью от представителей Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев. Ранее некоторые средства массовой информации сообщали, что под обстрел попал конвой Красного Креста. Однако эту информацию опровергли.

Читайте на портале "Комментарии": глава "ДНР" Пушилин объявил об эвакуации населения ОРДЛО в Россию.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/zaluzhnyy-obratilsya-zhitelyam-ordlo-ispolzuyut-1645200260.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!