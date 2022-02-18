Главнокомандующий ВСУ записал обращение на фоне ситуации в ОРДЛО

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к жителям ОРДЛО по поводу обострения ситуации на Донбассе. По словам Залужного, окупанты используют мирное население этих территорий для эскалации. Об этом сообщает РБК-Украина.

Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ – фото из открытых источников

"Я обращаюсь к жителям временно оккупированных территорий – не верьте лжи оккупационных властей! Вас используют для эскалации ситуации с целью решения очередного кровопролития", — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

По словам Залужного, армия Украины не планирует никаких наступательных операций, ведь они могут привести к многочисленным жертвам населения. Главнокомандующий ВСУ добавил, что даже сейчас, во время активного обстрела боевиками украинских позиций, военные Объединенных сил будут отвечать только в случае угрозы личному или гражданскому составу.

Как сообщали ранее "Комментарии", на Донбассе снова обострение: боевики обстреливают села и применили беспилотник. Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты, расположенные в Луганской и Донецкой областях. На Донбассе зафиксировано 50 обстрелов.

Также "Комментарии" писали, что боевики в Луганской области обстреляли гуманитарный конвой ООН. боевики обстреляли колонну с гуманитарной помощью от представителей Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев. Ранее некоторые средства массовой информации сообщали, что под обстрел попал конвой Красного Креста. Однако эту информацию опровергли.

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