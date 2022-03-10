Глава Николаевщины планирует создать «зеленый коридор» для российских солдат: подробности

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким планирует создание "зеленого коридора" для российских оккупантов, не стрелявших в мирное население и готовых сдаться в плен. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на обращение Кима, опубликованное в Фейсбуке.

Виталий Ким - фото из открытых источников

"Хотел бы обратиться к российским оккупантам. Знаю, стоят они там на границе Херсона и Николаевской области, говорят с нашими. В чем проблема россиян? Они нападать не хотят, считают, что их обманули, сказали – обучение. Каждый почти не говорит. Но и обратно вернуться не могут, потому что сказали, что с той стороны из Херсона их будут расстреливать во время отступления. Я сейчас буду обращаться в верх и согласовывать такую вещь, как "зеленый коридор" для россиян, тех, кто еще не стрелял (не совершил преступления) в мирное население", — заявил в видеообращении Ким.

По словам Кима, этот шаг – шанс для российских оккупантов, которые хотят остаться в живых и не хотят по возвращении в Россию оказаться в тюрьме. Действие этого механизма не распространяется на артиллеристов и ракетчиков.

"После Мариуполя вариантов у вас, ребята, нет. Либо бежать, либо в землю", – отметил Ким.

Также глава Николаевской ОГА отметил, что сообщит завтра номер горячей линии для тех оккупантов, которые не обстреливали мирное население, а также координаты и "инструкцию, что делать, если хотите жить".

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