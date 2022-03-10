logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 Глава Николаевщины планирует создать «зеленый коридор» для российских солдат: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Глава Николаевщины планирует создать «зеленый коридор» для российских солдат: подробности

Глава ОГА подчеркнул, что будет согласовывать свою инициативу «наверху», но считает, что у него это получится

сегодня, 16:40
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким планирует создание "зеленого коридора" для российских оккупантов, не стрелявших в мирное население и готовых сдаться в плен. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на обращение Кима, опубликованное в Фейсбуке.

Глава Николаевщины планирует создать «зеленый коридор» для российских солдат: подробности

Виталий Ким - фото из открытых источников

"Хотел бы обратиться к российским оккупантам. Знаю, стоят они там на границе Херсона и Николаевской области, говорят с нашими. В чем проблема россиян? Они нападать не хотят, считают, что их обманули, сказали – обучение. Каждый почти не говорит. Но и обратно вернуться не могут, потому что сказали, что с той стороны из Херсона их будут расстреливать во время отступления. Я сейчас буду обращаться в верх и согласовывать такую вещь, как "зеленый коридор" для россиян, тех, кто еще не стрелял (не совершил преступления) в мирное население", — заявил в видеообращении Ким.

По словам Кима, этот шаг – шанс для российских оккупантов, которые хотят остаться в живых и не хотят по возвращении в Россию оказаться в тюрьме. Действие этого механизма не распространяется на артиллеристов и ракетчиков.

"После Мариуполя вариантов у вас, ребята, нет. Либо бежать, либо в землю", – отметил Ким.

Также глава Николаевской ОГА отметил, что сообщит завтра номер горячей линии для тех оккупантов, которые не обстреливали мирное население, а также координаты и "инструкцию, что делать, если хотите жить".

Как сообщали ранее "Комментарии", Эстония временно прекращает выдачу туристических виз гражданам России. Эстония останавливает выдачу виз гражданам России, за исключением виз для посещения родственников. С соответствующим заявлением выступила Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/VitaliiKimODA/videos/367660145010848/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!