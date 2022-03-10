Глава Николаевщины планирует создать «зеленый коридор» для российских солдат: подробности

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Карина Ожерельева
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким планирует создание "зеленого коридора" для российских оккупантов, не стрелявших в мирное население и готовых сдаться в плен. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на обращение Кима, опубликованное в Фейсбуке.
Виталий Ким - фото из открытых источников
По словам Кима, этот шаг – шанс для российских оккупантов, которые хотят остаться в живых и не хотят по возвращении в Россию оказаться в тюрьме. Действие этого механизма не распространяется на артиллеристов и ракетчиков.
Также глава Николаевской ОГА отметил, что сообщит завтра номер горячей линии для тех оккупантов, которые не обстреливали мирное население, а также координаты и "инструкцию, что делать, если хотите жить".
Как сообщали ранее "Комментарии", Эстония временно прекращает выдачу туристических виз гражданам России. Эстония останавливает выдачу виз гражданам России, за исключением виз для посещения родственников. С соответствующим заявлением выступила Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс.
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