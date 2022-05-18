Эвакуация защитников Мариуполя»: что значит решение Кремля по «Азовстали» – чего ожидать далее

Украина продолжает специальную операцию по эвакуации украинских военных с "Азовстали". К спасению последних защитников Мариуполя привлечены многие влиятельные силы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении за 17 мая. Американский институт изучения войны (ISW) предполагает, что Россия могла пойти на эвакуацию украинских воинов, а не полное их истребление, как настаивали некоторые "ястребы", чтобы, наконец, назвать Мариуполь полностью своим. И предъявить внутреннему потребителю хоть какой-то успех в "украинской кампании". Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" ситуацию вокруг происходящего в последние дни с защитниками Мариуполя.

Азовсталь (фото из открытых источников)

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян признался, что сложно комментировать эту тему, потому что она очень чувствительная, в ней много "иксов". По его мнению, очевидно, что выход украинских воинов с "Азовстали" – это была последняя возможность, чтобы спасти наш гарнизон, который героически держал 82 дня Мариуполь. Но находился уже давно в окружении.

"Все другие шаги по его деблокированию, освобождению, являются или невозможными (как, к примеру, военные), или были испробованы (дипломатические), – поясняет политолог. – При этом, безусловно, есть риск, что Россия попытается обмануть Украину – и не пойдет на завершение договоренного ранее обмена. Как минимум, попробует растянуть такой обмен во времени, не отдавая мариупольских гарнизона. Как максимум – совсем сорвать такой обмен. Конечно, это несет ряд стратегических рисков для самой РФ. Будет полная нерукоподаваемость. Но не факт, что это является достаточным предохранителем от подобных действий Кремля. Поскольку Россия в этой войне нарушила уже всё, что только возможно".

По словам Олега Саакяна, если Кремль всё же не обманет и пойдет на обмен, российская пропаганда может это "продать" как собственную победу, как установление полного контроля над фактически уничтоженным обстрелами агрессора Мариуполем.

"Роспропаганда уже рассказывает, что украинские воины якобы сдались, не имея возможности далее обороняться. И это нарратив росТВ будет "продавать" своей аудитории. И он является достаточным, чтобы сформировать образ хоть какой-то "победы". Возможно, именно это подтолкнуло, в конце концов, РФ согласиться на данный шаг, – размышляет эксперт. – К тому же, постоянная горячая точка в собственном тылу временно оккупированных территорий – это фактор раздражения, фактор сковывания войск и постоянный живой памятник несостоятельности российской армии (в том числе касательно захвата Мариуполя)".

Политолог, директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк предполагает, что эвакуация защитников Мариуполя – не столько российский сценарий, сколько давление Запада и часть неких больших переговоров (частью которых является Украина).

"В этом пуле, думаю, также переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, о рассмотрении кандидатства Украины в ЕС на июньском саммите, персональные санкции по Путину, получение нами оружия из США по ленд-лизу. Думаю, всё это следует рассматривать в одном аспекте. Частью которого стало и освобождение защитников Мариуполя", – поясняет эксперт.

По его словам, россиянам, чтобы показать, что они якобы что-то захватили, не обязательно производить собственно захват. Их медиа могут показать любую инсценировку, запустить любой фейк.

"Они уже Киев три раза "захватывали". И в Мариуполе, как бы захваченном, "парад" проводили. Так что дело тут не в желании продемонстрировать что-то своему зрителю. Скорее речь о том, что русские реально испугались получения Украиной тяжелого вооружения, которого станет еще больше (и поступать будет куда быстрее) в рамках ленд-лиза. В Харьковской области, в районе Изюма, наши за полтора дня, благодаря новым гаубицам, выбили оккупантов с "насиженных" позицией. За полдня ВСУ настреляли около 500 русских солдат во время их попыток переправиться через Северский Донец. Прочувствовал силу нового вооружения, которое получает Украина, россияне начинают быть более сговорчивыми", – считает Николай Давидюк.

При этом, продолжает он, Кремль и МИД РФ всегда говорят одно, думают другое, а делают зачастую третье. И когда мы слышим от их представителей, что украино-российские переговоры якобы не идут, это может быть свидетельством того, что переговоры как раз таки активизировались.

"Ну, а то, что в РФ сейчас качают тему невозможности обмена защитников Мариуполя, даже пытаются через Госдуму провести подобный запрет, говорит скорее о желании взвинтить цену обмена. И получить за наших воинов максимальное количество пленных россиян, особенно срочников, которых тут как бы нет", – резюмирует эксперт.

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