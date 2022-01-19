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Главная Новости Оборона 2022 Эксперт рассказал, в чем особенность гранатометов, которые Британия передала Украине
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Эксперт рассказал, в чем особенность гранатометов, которые Британия передала Украине

Самыми главными союзниками Украины становятся США и Великобритания

сегодня, 07:25
Автор:

Кравцев Сергей
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Порадовали новости о том, что британцы доставили в Украину партию противотанковых гранатометов 5-го поколения NLAW. Это аналог американских "Джавелин", но стреляет эффективно до 600 метров, по неподвижным целям – до 800 (в "Джавелина" от 2500 до 4750, а украинская "Стугна-П" — 5000, хотя не имеет принципа "выстрелил и забыл" и тяжелее). Незаменима в ближнем бою и в условиях уличных боев. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политический эксперт, журналист Павел Бондаренко.

Эксперт рассказал, в чем особенность гранатометов, которые Британия передала Украине

Противотанковые гранатометы 5-го поколения NLAW. Фото: из открытых источников

Он отмечает, время на прицеливание гранатометом – 2-3 секунды. Принцип "выстрелил и забыл". Тандемный заряд способен преодолевать динамическую защиту и 500 мм броню за ним. Способен поражать цель сверху, как и "Джавелин". Но в отличие от "Джавелина" из этого гранатомета можно стрелять из закрытых помещений. Плюс пусковую "Джавелина" надо беречь, а NLAW – одноразовый, выстрелил, бросил и беги. У "Джавелина" расчет 2 человека, а у этого малыша – 1, причем весит он лишь 12,5 кг.

"Единственный минус как для оружия этого класса – высокая стоимость, 20 тысяч фунтов. Впрочем, нам эта штука, что еще не ПТРК, но уже гранатомет, досталась бесплатно. Количество этих штук не разглашается. Пусть у бурятских "трактористов" голова болит. Вместе с NLAW прибыли британские сержанты, которые в рекордные сроки научат нашу легендарную пехоту, как целиться и нажимать. Похоже, наши самые крутые союзники – американцы и бриты (при респекте литовцам и полякам) в отличие от купленных Кремлем немцев", – отметил эксперт.

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Источник: https://www.facebook.com/urtab/posts/4684774204963275
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