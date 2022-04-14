Двоих украинских военных освободили из плена: что они рассказали

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Козлова Альбіна
По данным Главного управления разведки Минобороны, на днях были освобождены из плена украинских пилотов Алексей Чиж и Иван Пепеляшко, которых оккупанты содержали в изоляторе на территории россии.
Украинские летчики, фото ГУР МО
Мужчины находились в плену оккупантов с 8 марта, их из Черниговской области вывезли в Курск, там их поместили с восемью украинскими офицерами в камеру. Россияне не оказывают раненым пленникам медицинскую помощь и проводят допросы.
Как рассказал Иван Пепеляшко, раненым украинцам не дают лекарства, дезинфицирующие средства, хотя у многих началось воспаление на месте ранения.
Пилоты пообщались с начальником ГУР МО Кириллом Будановым и получили медицинскую помощь. Освобождение бойцов было произведено благодаря усилиям разведки. Украина продолжает возвращать пленных граждан.
Как сообщал портал "Комментарии", оккупанты получили новые указания от командования о военной тактике на поле боя. Также русские солдаты жаловались родным, что их стреляют каждый день, а они прорвать оборону не могут.
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