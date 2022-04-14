Двоих украинских военных освободили из плена: что они рассказали

По данным Главного управления разведки Минобороны, на днях были освобождены из плена украинских пилотов Алексей Чиж и Иван Пепеляшко, которых оккупанты содержали в изоляторе на территории россии.

Украинские летчики, фото ГУР МО

Мужчины находились в плену оккупантов с 8 марта, их из Черниговской области вывезли в Курск, там их поместили с восемью украинскими офицерами в камеру. Россияне не оказывают раненым пленникам медицинскую помощь и проводят допросы.

Как рассказал Иван Пепеляшко, раненым украинцам не дают лекарства, дезинфицирующие средства, хотя у многих началось воспаление на месте ранения.

"Ребята держатся, но в большинства раны начали гноиться. Просили россиян дать хотя бы бинты и зеленку, позаботиться о самых тяжелых. Но тщетно. Принуждали (украинцев — ред. )записывать пропагандистские видео. Если отказывались, угрожали, что перестанут перевязывать раны товарищам. Говорили, что будут отрезать воспаленные части по кусочку. Упоминали о наших семьях и об опасности, которая им грозит ", – делит военный.



Допросы пленных не прекращаются, россияне проводят пропаганду по вопросам истории Украины и рассказывают, что скоро украинцы будут жить вместе с ними в одном государстве, а запад Украины перейдет под контроль Польши. Оккупанты признают, что быстрый захват не удался, но твердо стоят на том, что нужно уничтожить "нациков" в Украине.

Пилоты пообщались с начальником ГУР МО Кириллом Будановым и получили медицинскую помощь. Освобождение бойцов было произведено благодаря усилиям разведки. Украина продолжает возвращать пленных граждан.

Как сообщал портал "Комментарии", оккупанты получили новые указания от командования о военной тактике на поле боя. Также русские солдаты жаловались родным, что их стреляют каждый день, а они прорвать оборону не могут.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!