Дмитрий Кулеба рассказал о "красных линиях" Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе онлайн-брифинга рассказал о "красных линиях" Украины. Об этом сообщает издаие ТСН.

Дмитрий Кулеба - фото из открытых источников

Кулеба отметил, что в настоящее время ключевая тема мировой политики – это не допустить очередную волну войны России против Украины.



"Это очень тяжелое время, очень ответственное время. Но уверяю, что Украина подходит к этому процессу с холодной головой, горячим сердцем, с четким пониманием наших "красных линий" и без всякого желания и готовности идти на любые уступки, которые для нас будут неприемлемыми", — отметил глава украинского МИД.

По словам министра иностранных дел Украины, одна из этих "красных линий" — никаких уступок по вопросу территориальной целостности Украины, что означает: "Донбасс и Крым – это Украина".

"Во-вторых, никакого прямого диалога с так называемыми "Донецкой и Луганской народными республиками", – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал ребрендинге "Слуги народа". Станет ли сценарий выигрышным для команды Зеленского. По словам журналиста Романа Кравца, на Банковой, в Офисе президента уже давно говорят о необходимости обновления и даже возможного перезапуска "Слуги народа".

Сайт "Комментарии" писал о том, что Кулеба прокомментировал объяснения Германии по поводу отказа от поставки оружия. Дмитрий Кулеба продолжит обсуждение вопроса поставок оружия с немецкой коллегой Анналеной Бербок во время ее визита в Украину.

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