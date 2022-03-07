Что ждет мировую систему безопасности после российско-украинской войны

Россия анонсирует очередные обстрелы Украины – а Запад молчит, хоть президент Зеленский буквально кричит о необходимости помощи, как и вся наша страна.

НАТО

Как НАТО, ООН, которые сейчас демонстрируют свою слабость, позволяя россиянам бомбить украинцев, могут преобразиться после этой войны?

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука рассуждает следующим образом:

"Я бы не оценивал всё так прямолинейно и однозначно. Существуют способы закрытия неба без официального участия в этой процедуре НАТО. И у меня есть внутреннее ощущение, что именно такой способ будет применен. Когда на основании двусторонних договоров соответствующее оборудование завезут в Украину, а оперативный состав, который владеет профессиональными навыками использования этого оборудования, прибудет к нам в составе так называемого иностранного легиона".

По словам Георгия Туки, похоже, что на сегодняшний день подавляющее большинство цивилизованных стран уже отдают себе отчет в неэффективности, с точки зрения безопасности, Организации Объединенных Наций.

"Если ООН еще может быть достаточно эффективной в ракурсе ликвидации последствий каких-то природных, стихийных, техногенных катаклизмов, то с точки зрения умиротворения военных конфликтов– нет. Но сейчас нет и какого-то столь же глобального механизма реагирования на те или иные вызовы. Его точно нужно будет вырабатывать. Но в нынешних условиях это пока нереалистично", –резюмирует эксперт.

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко не сомневается, что нас ждет пересмотр функционирования организаций, отвечающих за мировую систему безопасности.

"Вряд ли в ближайшее время появится некий универсальный орган, который удовлетворит эти потребности. Но искать его надо. Пока же сложно представить некую структуру, которая бы уравновешивала интересы всех глобальных игроков. А иначе – нельзя. Мир уже не однополярный, а, как минимум, трехполярный. США (Западный мир), Китай, Россия. Все эти три полюса стремятся к гегемонии", – поясняет эксперт.

Он предполагает, что будет создана некая новая площадка, которая станет не столько площадкой для модерирования процессов, сколько – для дискуссий относительно глобальных процессов в мире. И напоминает, что во время "холодной войны" ООН сыграло свою роль. Каким-то образом находились компромиссы.

"А что касается НАТО… Блок и так просуществовал более 70 лет. Возможно, он останется тем же военно-политическим альянсом. Но внутри там довольно сильные противоречия. И они лишь усиливаются, учитывая, как меняется мир. Думаю, НАТО будет всё больше под влиянием государств, ориентированных на одну из нынешних геополитических осей. Скорее всего – на англо-саксонскую (США+Великобритания). Украине же, – отмечает Константин Бондаренко, – стоило бы задумываться о новых системах безопасности, региональных. Но всё будет зависеть оттого, как закончится эта война. Если нашей победой (а мы надеемся именно на это), то мы сможем инициировать новые региональные альянсы. Понимая, что НАТО вряд ли будет тем зонтиком, который может защитить Украину".

В любом случае, продолжает эксперт, чтобы некая новая структура была действенной, ей нужны силы быстрого реагирования, которые защищали бы те или иные принципы (и разделяющие их страны) от любого агрессора.

"Точно должна быть отменена система вето, когда один голос может заблокировать всё, как сейчас в Совбезе ООН или НАТО. Решения должны приниматься простым большинством голосов. Думаю, тогда такая система будет действенной", – резюмирует Константин Бондаренко.

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