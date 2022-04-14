Чернобаевка-15: в Сети появилось видео очередного разрушительного удара ВСУ по оккупантам

Украинская армия нанесла очередной удар по аэропорту в Чернобаевке (Херсонская область), на котором оккупанты накапливают свои силы. Об этом сообщается на официальной странице Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, наши воины нанесли уже пятнадцатый удар по оккупантам в Чернобаевке.

"Склады с боеприпасами 22-го армейского корпуса Береговых войск Черноморского флота ВС РФ уничтожены", — сообщает СтратКом ВСУ.

Также было опубликовано видео с места событий.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

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