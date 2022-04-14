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Главная Новости Оборона 2022 Чернобаевка-15: в Сети появилось видео очередного разрушительного удара ВСУ по оккупантам
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Чернобаевка-15: в Сети появилось видео очередного разрушительного удара ВСУ по оккупантам

Верьте в Вооруженные Силы Украины

сегодня, 14:24
Автор:

Денис
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Украинская армия нанесла очередной удар по аэропорту в Чернобаевке (Херсонская область), на котором оккупанты накапливают свои силы. Об этом сообщается на официальной странице Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

Чернобаевка-15: в Сети появилось видео очередного разрушительного удара ВСУ по оккупантам

ВСУ

Как стало известно, наши воины нанесли уже пятнадцатый удар по оккупантам в Чернобаевке. 

"Склады с боеприпасами 22-го армейского корпуса Береговых войск Черноморского флота ВС РФ уничтожены", — сообщает СтратКом ВСУ. 

Также было опубликовано видео с места событий. 

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что россия перешла к плану "Б": кремль планирует создать "сталинградскую историю". В ОП сообщили о втором плане россии и новых целях кремля. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что Россия снова угрожает ядерным оружием – причина расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии. Россия грозится перебросить корабли с ядерными ракетами в Финский залив. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Кремль снова угрожает ракетными ударами: это блеф или враг решится на еще большие зверства. От безысходности и агонии Россия угрожает нанести ракетные удары по Киеву. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что США передадут Украине разведданные, с которыми потенциально можно вернуть Донбасс и Крым. В то же время американская разведка не будет предоставлять данные о военных целях на территории РФ. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/AFUStratCom
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