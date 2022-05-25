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Были переодеты в форму ВСУ: на Николаевщине оккупанты пытались захватить украинский наблюдательный пост

Украинским воинам удалось отбить атаку, а враг понес потери

сегодня, 11:11
Автор:

Денис
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Группа оккупантов пыталась захватить украинский наблюдательный пост в Николаевской области. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook. 

Были переодеты в форму ВСУ: на Николаевщине оккупанты пытались захватить украинский наблюдательный пост

ВСУ

Так, по данным ОК "Юг", на северо-востоке Николаевщины, в направлении Кривого Рога, произошло боевое столкновение украинского подразделения со специфической группой вражеских сил.

"Противник при поддержке двух боевых бронированных машин "Тигр" под прикрытием минометного огня пытался захватить наш наблюдательный пост", — сообщает Оперативное командование "Юг". 

Отмечается, что при этом, противник был одет в форму Вооруженных сил Украины. Нашим воинам удалось отбить атаку, а враг понес потери. Известно о четырех уничтоженных оккупантах. 

Кроме того, за предыдущие сутки (24 мая) украинские ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили 33 солдата противника, а также семь единиц бронированной и автомобильной техники. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Зеленский рассказал, когда можно будет закончить войну. Президент заявил, что завершение войны России против Украины зависит сразу от некоторых вещей. 

Читайте также о том, что было и стало: Зеленская показала Давосу, как выглядят разрушенные украинские города. Зеленская призвала участников Всемирного экономического форума не привыкать к войне. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что загрязняется вода, воздух: в Минэкологии подсчитали, как война повлияла на окружающую среду за три месяца. Нанесенный ущерб лесничеству оценивают в 13,2 млрд грн. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Украина получила 100 млн долл. кредита от Японии: на что пойдут деньги. Япония предоставила кредит Украине на – 30 лет. 


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Источник: https://www.facebook.com/okPivden/
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