Будут изменения: что решили в Минобороны касательно военного учета женщин

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Козлова Альбіна
В 2022 году украинок не будут наказывать за то, что они не стали на учет, да и идти им сейчас с документами в территориальные центры комплектования (военкоматы) нет необходимости. Об этом написала заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook.
Женщины обязаны становиться на военный учет, фото Сухопутные войска Facebook ВСУ
По ее словам, в этом году будут вводить переходный период и никаких штрафных санкций не будут применять к гражданкам. Кроме того, в Минобороны пока изучают вопросы сокращения и пересмотра списка профессий для женщин.
В Министерстве также рассматривают вопрос о внедрении максимальной цифровизации постановки на военный учет для всех граждан Украины. Кроме того, все процедуры будут упрощать для удобства и оперативности.
Как сообщал портал "Комментарии", народный депутат подчеркнул, что украинок не будут призывать на срочную службу в армии. Женщин определенных профессий, которые станут на учет, будут вызывать на службу только в военное время.
Также мы писали, что эксперты рассказали о последствиях попыток реализовать инициативу постановки женщин на учет для экономики, поскольку для взятия на учет такого количества граждан требуются средства, расширение штата и много времени. О прямых последствиях для экономики рассказал экономический эксперт, соучредитель Аналитического консалтингового агентства "Украинская Фабрика Мнения", кандидат наук госуправления Юрий Гаврилечко.
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