Будут изменения: что решили в Минобороны касательно военного учета женщин

В 2022 году украинок не будут наказывать за то, что они не стали на учет, да и идти им сейчас с документами в территориальные центры комплектования (военкоматы) нет необходимости. Об этом написала заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook.



Женщины обязаны становиться на военный учет, фото Сухопутные войска Facebook ВСУ

По ее словам, в этом году будут вводить переходный период и никаких штрафных санкций не будут применять к гражданкам. Кроме того, в Минобороны пока изучают вопросы сокращения и пересмотра списка профессий для женщин.



"Сейчас ведется работа над упрощением порядка постановки на учет, изучается вопрос приоритетности профессий, родственных военно-учетным специальностям. Поэтому будут изменения, о которых Минобороны обязательно сообщит", — написала Маляр.