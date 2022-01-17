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Будут изменения: что решили в Минобороны касательно военного учета женщин

В Минобороны пока что откладывают реализацию постановки на военный учет женщин

сегодня, 16:12
Автор:

Козлова Альбіна
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В 2022 году украинок не будут наказывать за то, что они не стали на учет, да и идти им сейчас с документами в территориальные центры комплектования (военкоматы) нет необходимости. Об этом написала заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook.

Будут изменения: что решили в Минобороны касательно военного учета женщин

Женщины обязаны становиться на военный учет, фото Сухопутные войска Facebook ВСУ

По ее словам, в этом году будут вводить переходный период и никаких штрафных санкций не будут применять к гражданкам. Кроме того, в Минобороны пока изучают вопросы сокращения и пересмотра списка профессий для женщин.

"Сейчас ведется работа над упрощением порядка постановки на учет, изучается вопрос приоритетности профессий, родственных военно-учетным специальностям. Поэтому будут изменения, о которых Минобороны обязательно сообщит", — написала Маляр.

В Министерстве также рассматривают вопрос о внедрении максимальной цифровизации постановки на военный учет для всех граждан Украины. Кроме того, все процедуры будут упрощать для удобства и оперативности.

Как сообщал портал "Комментарии", народный депутат подчеркнул, что украинок не будут призывать на срочную службу в армии. Женщин определенных профессий, которые станут на учет, будут вызывать на службу только в военное время.

Также мы писали, что эксперты рассказали о последствиях попыток реализовать инициативу постановки женщин на учет для экономики, поскольку для взятия на учет такого количества граждан требуются средства, расширение штата и много времени. О прямых последствиях для экономики рассказал экономический эксперт, соучредитель Аналитического консалтингового агентства "Украинская Фабрика Мнения", кандидат наук госуправления Юрий Гаврилечко.


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Источник: https://www.facebook.com/ganna.maliar
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