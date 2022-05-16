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Будет обращена против своих бывших хозяев: украинские воины захватили российскую БМП-3 (ФОТО)

Пушки трофейной БМП-3 уже вскоре обернутся против бывших хозяев

сегодня, 16:13
Автор:

Денис
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Автопарк Вооруженных сил Украины продолжает пополняться трофейной техникой. Об этом сообщается на официальной странице Центр стратегических коммуникаций ВСУ в социальной сети Facebook.

Будет обращена против своих бывших хозяев: украинские воины захватили российскую БМП-3 (ФОТО)

ВСУ

Как стало известно, сегодня утром (16 мая) бойцы 14 отдельной механизированная бригада имени князя Романа Великого в бою захватили вражескую бронемашину БМП-3. 

"Умелые руки наших побратимов в рекордно короткие сроки доведут ее до ума, и пушки трофейной БМП-3 уже вскоре обернутся против бывших "владельцев". Огонь от их оружия должен им понравитьс", — отмечает СтратКом ВСУ. 

Также СтратКом опубликовал фото трофейной техники. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Украина будет с гречкой: Канада отправила в нашу страну 140 тонн семян гречихи. Судно с грузом отравил фонд Canada-Ukraine Foundation (Канада). Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что фронт застыл в позиционной борьбе: когда изменится ситуация – о чем новое заявление Зеленского. Президент Украины Владимир Зеленский уже предупредил, что все зло, которое враг причинил украинцам, он все равно заберет с собой. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что что будет с зарплатами и пенсиями, если война затянется еще на 3-4 месяца – выстоит ли экономика. Ситуация с выплатами в Украине может стабилизироваться только, когда закончатся боевые действия. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что McDonald's продает российский бизнесКомпания запустила процесс продажи российского бизнеса. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/AFUStratCom
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