Будет обращена против своих бывших хозяев: украинские воины захватили российскую БМП-3 (ФОТО)

Автопарк Вооруженных сил Украины продолжает пополняться трофейной техникой. Об этом сообщается на официальной странице Центр стратегических коммуникаций ВСУ в социальной сети Facebook.

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Как стало известно, сегодня утром (16 мая) бойцы 14 отдельной механизированная бригада имени князя Романа Великого в бою захватили вражескую бронемашину БМП-3.

"Умелые руки наших побратимов в рекордно короткие сроки доведут ее до ума, и пушки трофейной БМП-3 уже вскоре обернутся против бывших "владельцев". Огонь от их оружия должен им понравитьс", — отмечает СтратКом ВСУ.

Также СтратКом опубликовал фото трофейной техники.

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