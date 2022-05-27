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Главная Новости Оборона 2022 Бойцы ВСУ с помощью "Stinger" сбили российский вертолет Ка-52
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Бойцы ВСУ с помощью "Stinger" сбили российский вертолет Ка-52

Сложная ситуация для Сил обороны остается на Луганском направлении

сегодня, 11:28
Автор:

Денис
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Украинские истребители продолжают патрулировать воздушное пространство нашего государства, а ударная авиация Воздушных Сил оказывает огневую поддержку Силам обороны на Луганском направлении и других операционных районах. Об этом сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Бойцы ВСУ с помощью "Stinger" сбили российский вертолет Ка-52

ВСУ

В Командовании ВС ВСУ сообщают, что сложная ситуация для Сил обороны остается на Луганском направлении. Именно сюда чаще всего прилетают ракеты разных типов, выпущенные самолетами оккупантов с территории россии.

Одну из таких ракет вчера удалось сбить зенитному ракетному подразделению Воздушных сил. Это была авиационная ракета класса воздух-земля - Х-59. 

Кроме того, 26 мая противовоздушная оборона Сухопутных войск поразила один БПЛА "Орлан-10", а военнослужащие одной из бригад сбили вражеский вертолет Ка-52 ракетой ПЗРК "Стингер".

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Британия может спутать все карты Брюсселю: Джонсон предложил Зеленскому альтернативу ЕС. С учетом позиции отдельных стран Евросоюза этот альянс может стать альтернативой вступления Украины в ЕС. 

Читайте также о том, что в Мариуполе оккупанты расширяют братские могилы: чего они боятся. Военные рф увеличивают братские захоронения на кладбище, очевидно, опасаясь вспышки эпидемии. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что Беларусь создает военное командование Юг на границе с Украиной: что это значит – что задумал Лукашенко. Вероятность участия белорусской армии в войне против Украины остается высокой. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Данилов рассказал, как оккупанты так быстро захватили Херсонскую область. Данилов заявил, что с этим вопросом будут разбираться позже. 


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Источник: https://www.facebook.com/kpszsu
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