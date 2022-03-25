Бойцы ВСУ мастерски уничтожили бронетехнику оккупантов (ВИДЕО)

Противотанкисты ВСУ продолжают демонстрировать свое мастерство и уничтожать технику оккупантов. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали новое видео с поля боя. Кадры уничтожения противника были опубликованы на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

ВСУ

Воины Украины с помощью ПТРК "демитализировали" очередные единицы бронетехники оккупантов.

"Противотанкисты Сухопутных войск ВС Украины и Территориальной обороны ВС Украины продолжают боевую работу по уничтожению бронетехники врага. Потери российских оккупантов постоянно растут. Будет еще!", — пишут в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.



Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Медведев заявил, что войной Россия добивается, чтобы Украина стала "нормальным соседом". Свою оценку ходу боевых действий Медведев давать отказался. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Сайт "Комментарии" писал о том, что в Киевской области ВСУ перешли в контрнаступление, – МВД. Ожесточённые бои прошли под Киевом, ВСУ удалось отодвинуть противника. Подробно об этом читайте в нашей статье.

Читайте о том, что ВСУ продолжают оборонную операцию – отбиты 9 атак врага, 200 оккупантов ликвидировано. Российские террористические войска продолжают вести боевые действия, а украинские защитники – давать отпор по всем направлениям.

Также "Комментарии" сообщали о том, что если бы Россия знала, что ее ждет в Украине, она точно побоялась бы сюда идти. За месяц войны Россия не достигла ни одной поставленной Кремлем цели.

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