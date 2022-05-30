Бойцы ДШВ ВСУ уничтожили взвод псковских десантников вместе с техникой (ФОТО)

Львовские десантники уничтожили взвод 104-го десантно-штурмового полка из Псковской области. Об этом сообщается на официальной странице Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, артиллеристы 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ на одном из направлений нанесли удар по противнику.

В результате мастерской боевой работы наших воинов был уничтожен взвод 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск рф.

"Было успешно уничтожено около двадцати российских оккупантов, которые продвигались вперед вместе с бронетехникой", – сообщает Командование ДШВ ВСУ.

Также были опубликованы фотографии с места событий

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