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Бойцы ДШВ ВСУ уничтожили взвод псковских десантников вместе с техникой (ФОТО)

Оккупанты были уничтожены вместе со своей техникой

сегодня, 12:39
Автор:

Денис
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Львовские десантники уничтожили взвод 104-го десантно-штурмового полка из Псковской области. Об этом сообщается на официальной странице Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

Бойцы ДШВ ВСУ уничтожили взвод псковских десантников вместе с техникой (ФОТО)

ВСУ

Как стало известно, артиллеристы 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ на одном из направлений нанесли удар по противнику.

В результате мастерской боевой работы наших воинов был уничтожен взвод 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск рф. 

"Было успешно уничтожено около двадцати российских оккупантов, которые продвигались вперед вместе с бронетехникой", – сообщает Командование ДШВ ВСУ. 

Также были опубликованы фотографии с места событий

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Источник: https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
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