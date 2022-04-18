Бойцы "Азова" проводят контратаку в Мариуполе (ВИДЕО)

Военные полка "Азов" осуществляют контратаку в заблокированном Мариуполе даже несмотря на превосходящие силы врага. Как сообщают "Комментарии", об этом пишет полк "Азов" в Телеграмме.

Мариуполь - фото из открытых источников

"Оборона Мариуполя продолжается. Несмотря на превосходящие силы противника, бойцы полка Азов проводят контратаку", — сообщает полк "Азов" в Телеграмме.

Полк "Азов" опубликовал видео, где видно, как украинские военные проводят рейд.

"Есть такая работа – утилизировать российское дерьмо. Полк Азов в Мариуполе с этим справляется отлично. На видео – рейд азовцев", – прокомментировал опубликованное видео командир ТРО "Азов" Максим Жорин.

Как сообщали ранее "Комментарии", десантники Николаевской области мастерски уничтожили врага и помогли спастись заложникам. В Николаевской области ВСУ разбили технику и уничтожили живую силу оккупантов. В районе Вознесенска кафиры взяли в заложники крестьян и угрожали расстрелять, если не признаются, кто из них корректировал огонь ВСУ. Удачными выстрелами украинские военные добили врага и помогли крестьянам спастись.

Также "Комментарии" писали, что в ГУР назвали две причины, зачем Путин отдал приказ обстреливать территорию РФ. Российская сторона сама готовит провокации с обстрелом русских территорий. Такие сведения есть у украинской разведки. В украинской разведке знают, что в Кремле отдают приказы для таких циничных инсценировок, преследуя сразу несколько целей.

Читайте на портале "Комментарии": оккупанты зашли в Кременную в Луганской области — уже известно о первом расстреле гражданских. В Кременной Луганской области российские оккупанты расстреляли гражданский автомобиль. Известно, что на месте погибли четыре человека. Еще одна получила ранения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!