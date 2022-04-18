Бойцы "Азова" проводят контратаку в Мариуполе (ВИДЕО)

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Карина Ожерельева
Военные полка "Азов" осуществляют контратаку в заблокированном Мариуполе даже несмотря на превосходящие силы врага. Как сообщают "Комментарии", об этом пишет полк "Азов" в Телеграмме.
Мариуполь - фото из открытых источников
Полк "Азов" опубликовал видео, где видно, как украинские военные проводят рейд.
Как сообщали ранее "Комментарии", десантники Николаевской области мастерски уничтожили врага и помогли спастись заложникам. В Николаевской области ВСУ разбили технику и уничтожили живую силу оккупантов. В районе Вознесенска кафиры взяли в заложники крестьян и угрожали расстрелять, если не признаются, кто из них корректировал огонь ВСУ. Удачными выстрелами украинские военные добили врага и помогли крестьянам спастись.
Также "Комментарии" писали, что в ГУР назвали две причины, зачем Путин отдал приказ обстреливать территорию РФ. Российская сторона сама готовит провокации с обстрелом русских территорий. Такие сведения есть у украинской разведки. В украинской разведке знают, что в Кремле отдают приказы для таких циничных инсценировок, преследуя сразу несколько целей.
Читайте на портале "Комментарии": оккупанты зашли в Кременную в Луганской области — уже известно о первом расстреле гражданских. В Кременной Луганской области российские оккупанты расстреляли гражданский автомобиль. Известно, что на месте погибли четыре человека. Еще одна получила ранения.
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