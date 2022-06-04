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"Большая "рыба"": ВСУ уничтожили современную российскую станцию связи (ВИДЕО)

Артиллеристы ВСУ уничтожили вражескую технику

сегодня, 22:05
Автор:

Денис
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Украинские воины продолжают уничтожать вражескую живую силу и технику. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

"Большая "рыба"": ВСУ уничтожили современную российскую станцию связи (ВИДЕО)

ВСУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, в Харьковской области защитники Украины точным огнем артиллерии накрыли вражескую станцию связи. 

"ВСУ поймали большую "рыбу". В Харьковской области обнаружили современную российскую станцию ​​связи (Р-439-ОД или П-260-О), после чего успешно скорректировали на нее артиллерию 92 ОМБр.", — сообщает СтратКом ВСУ. 

Также было опубликовано видео, на котором запечатлен результат боевой работы наших воинов. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что как в ЕС отреагировали на приказы Путина по паспортизации украинцев. ЕС осудил действия россии по паспортизации украинцев на оккупированных территориях. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что главный командующий российским вторжением в Украину – на выход: что не так с путинскими генералами. Путинский генералитет не выполнил задачи Кремля, которые ставились перед 24 февраля. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что украинский премьер призвал международные компании вернуться: услышат ли они. Эксперты высказались по поводу того, вернутся ли иностранные компании, которые покинули Украину. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Также "Комментарии" информировали о том, что экологическая катастрофа в Украине: ущерб обсчитывается в миллиардах. В Украине значительно вырос уровень загрязнения в результате обстрелов оккупантами промышленности и инфраструктуры. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://t.me/AFUStratCom
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