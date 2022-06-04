"Большая "рыба"": ВСУ уничтожили современную российскую станцию связи (ВИДЕО)

Украинские воины продолжают уничтожать вражескую живую силу и технику. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, в Харьковской области защитники Украины точным огнем артиллерии накрыли вражескую станцию связи.

"ВСУ поймали большую "рыбу". В Харьковской области обнаружили современную российскую станцию ​​связи (Р-439-ОД или П-260-О), после чего успешно скорректировали на нее артиллерию 92 ОМБр.", — сообщает СтратКом ВСУ.

Также было опубликовано видео, на котором запечатлен результат боевой работы наших воинов.

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