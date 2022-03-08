"Барбаросса-2022": СНБО назвал главный просчет Кремля во время подготовки атаки на Украину

Рубрики
МЕНЮ
Карина Ожерельева
Одним из основных просчетов Кремля во время подготовки к атаке на Украину стала надежда, что Запад "проглотит" очередное вторжение со стороны РФ. Как сообщают "Комментарии", об этом заявил Совет национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в Фейсбуке.
Алексей Данилов - фото из открытых источников
По словам Данилова, Россия ожидала, что западные страны будут прогибаться и дальше и не будут учитывать поведение России.
Данилов также добавил, что еще с 2007 года Запад время от времени демонстрировал готовность прогибаться под требованиями России, продавая "свои ритуальные "беспокойства" за газ и нефть, за возможность получить коррупционную синекуру в Газпроме, за спокойную и сытую жизнь."
Однако в этот раз, по словам Данилова, у России все пошло не по плану. Западные страны проснулись тогда, когда появилась настоящая опасность их сущности: ценностям, принципам и морали.
Как сообщали ранее "Комментарии", оккупант перебрасывает авиацию в Беларусь: Россия готовится к новым ударам по украинским городам.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости