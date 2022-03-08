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"Барбаросса-2022": СНБО назвал главный просчет Кремля во время подготовки атаки на Украину

Данилов назвал план Кремля "Барбаросса-2022"

8 марта 2022, 15:40
Автор:

Карина Ожерельева
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Одним из основных просчетов Кремля во время подготовки к атаке на Украину стала надежда, что Запад "проглотит" очередное вторжение со стороны РФ. Как сообщают "Комментарии", об этом заявил Совет национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в Фейсбуке.

"Барбаросса-2022": СНБО назвал главный просчет Кремля во время подготовки атаки на Украину

Алексей Данилов - фото из открытых источников

По словам Данилова, Россия ожидала, что западные страны будут прогибаться и дальше и не будут учитывать поведение России.

"Одним из базовых расчетов кремля при разработке плана "Барбаросса-2022" было убеждение в традиционной вялости и растерянности Запада, в его оппонировании наглости московии", — сообщил Алексей Данилов.

Данилов также добавил, что еще с 2007 года Запад время от времени демонстрировал готовность прогибаться под требованиями России, продавая "свои ритуальные "беспокойства" за газ и нефть, за возможность получить коррупционную синекуру в Газпроме, за спокойную и сытую жизнь."

Однако в этот раз, по словам Данилова, у России все пошло не по плану. Западные страны проснулись тогда, когда появилась настоящая опасность их сущности: ценностям, принципам и морали.

"Мир сплотился вокруг Украины и линия между светом и тьмой пролегла по линиям украинских окопов. Мы благодарны всем за каждый патрон, голос в защиту нашего государства и каждое слово в нашу поддержку. Мы благодарим наших британских, канадских и нидерландских друзей Украины за их последнюю инициативу по созданию Международной группы поддержки Украины", – написал Данилов в посту.

Как сообщали ранее "Комментарии", оккупант перебрасывает авиацию в Беларусь: Россия готовится к новым ударам по украинским городам.


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Источник: https://www.facebook.com/danilov.oleksiy
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