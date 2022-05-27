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Автопарк ВСУ продолжает пополняться трофейной техникой (ФОТО)

Т-72Б уже на службе в ВСУ

сегодня, 18:56
Автор:

Денис
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Автопарк ВСУ продолжает пополняться российской техникой. Об этом сообщается на официальной странице Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook. 

Автопарк ВСУ продолжает пополняться трофейной техникой (ФОТО)

ВСУ

Так, бойцы 24 ОМБр имени короля Даниила "затрофеили" очередной танк оккупантов. 

"Российский Т-72Б уже на службе в ВСУ успешно работает против самих оккупантов. Неплохое дополнение к постоянной помощи от наших западных партнеров", — отмечает Минобороны Украины. 

Также, ведомство опубликовало фотографии, на котором запечатлена захваченная техника. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что известную актрису возмутила мастер маникюра, отказавшаяся обслуживать русскоязычных клиентов. Ксения Мишина подняла языковой вопрос в своем фотоблоге. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что Кулеба рассказал, идет ли подготовка к встрече Зеленского и ПутинаКулеба заявил, что ничто не указывает на готовность России к переговорам. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Мариуполе гуманитарная помощь попадает на полки магазинов. Часть гуманитарных грузов с территории РФ оказывается на полках местных продуктовых магазинов. Читайте об этом подробно на нашем сайте.

Также "Комментарии" писали о том, что нардеп: еще один долетался, а россияне рассказывали, что у украинцев ни ПВО, ни самолетов не осталось. В очередной развенчан миф россиян о наших "уничтоженных" ПВО и умноженных на ноль украинские самолеты. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA
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