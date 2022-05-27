Автопарк ВСУ продолжает пополняться трофейной техникой (ФОТО)

Автопарк ВСУ продолжает пополняться российской техникой. Об этом сообщается на официальной странице Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

Так, бойцы 24 ОМБр имени короля Даниила "затрофеили" очередной танк оккупантов.

"Российский Т-72Б уже на службе в ВСУ успешно работает против самих оккупантов. Неплохое дополнение к постоянной помощи от наших западных партнеров", — отмечает Минобороны Украины.

Также, ведомство опубликовало фотографии, на котором запечатлена захваченная техника.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что известную актрису возмутила мастер маникюра, отказавшаяся обслуживать русскоязычных клиентов. Ксения Мишина подняла языковой вопрос в своем фотоблоге. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Читайте также о том, что Кулеба рассказал, идет ли подготовка к встрече Зеленского и Путина. Кулеба заявил, что ничто не указывает на готовность России к переговорам. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Мариуполе гуманитарная помощь попадает на полки магазинов. Часть гуманитарных грузов с территории РФ оказывается на полках местных продуктовых магазинов. Читайте об этом подробно на нашем сайте.

Также "Комментарии" писали о том, что нардеп: еще один долетался, а россияне рассказывали, что у украинцев ни ПВО, ни самолетов не осталось. В очередной развенчан миф россиян о наших "уничтоженных" ПВО и умноженных на ноль украинские самолеты. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

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