29 мая противник несколько снизил ракетные обстрелы и авиационную активность вокруг украинских границ. Об этом сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Авиация ВСУ. Фото Командование ВС ВСУ

Как стало известно, вчера (29 мая) в Сумской области истребители ВС ВСУ сбили два беспилотника, еще три таких летательных аппарата были поражены подразделениями Сухопутных войск группировки Объединенных сил.

Зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил на Восточном направлении уничтожили две крылатые ракеты.

Кроме того, вчера ударная авиация ВСУ нанесла Воздушных удар по оккупационным войскам в районе населенного пункта Долгенькое.

"Штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24М уничтожают ротно-тактическую группу, склад боеприпасов, скопления боевой бронированной техники и живую силу рашистов".- сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что дикий визг стоит над всем российским болотом: в ОП рассказали о новой истерике в России. На Банковой отмечают, что россияне сразу проявляют страх, как только у их противника восстанавливается равновесие в вооружении.

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Сайт "Комментарии" информировал о том, что рота российских десантников осталась без капитана: ВСУ зачислили еще одного командира РФ к грузу 200. В нашей стране ликвидировали офицера РФ, который командовал парашютно-десантной ротой 106-й парашютно-десантной дивизии, отметили в ВСУ.

Также "Комментарии" сообщали о том, что экономист объяснил, почему продолжит дорожать самый популярный продукт в Украине. Гречневая крупа уже не первый год держится на значительном ценовом росте.

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