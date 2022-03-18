Авиация России разбросала на Сумщине опасные противопехотные мины: как их распознать

Во время ночных налетов на территорию Сумщины авиация РФ разбрасывала "опасные лепестки" — противопехотные мины ПФМ-1 (ПФМ-1С). Как сообщают "Комментарии", такое сообщение опубликовал Сумской городской совет на странице в Фейсбуке.

Противпехотная мина - Сумской городской совет

"Просим жителей города быть внимательными и осторожными, ни в коем случае не поднимайте находки и не пытайтесь их обезвредить. Если вы увидите что-нибудь похожее — звоните на 102!" — отмечает городской совет.

Как сообщает Сумской городской совет, противопехотные мины очень опасны, ведь их можно не заметить или не распознать и явно наступить.

Также отмечается, что при несвоевременной медицинской помощи в результате ранения ног человек может умереть от значительной потери крови.

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