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Авиация России разбросала на Сумщине опасные противопехотные мины: как их распознать

Российская авиация разбрасывала на Сумы "опасные лепестки" - противопехотные мины

сегодня, 11:59
Автор:

Карина Ожерельева
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Во время ночных налетов на территорию Сумщины авиация РФ разбрасывала "опасные лепестки" — противопехотные мины ПФМ-1 (ПФМ-1С). Как сообщают "Комментарии", такое сообщение опубликовал Сумской городской совет на странице в Фейсбуке.

Авиация России разбросала на Сумщине опасные противопехотные мины: как их распознать

Противпехотная мина - Сумской городской совет

"Просим жителей города быть внимательными и осторожными, ни в коем случае не поднимайте находки и не пытайтесь их обезвредить. Если вы увидите что-нибудь похожее — звоните на 102!" — отмечает городской совет.

Как сообщает Сумской городской совет, противопехотные мины очень опасны, ведь их можно не заметить или не распознать и явно наступить.

Также отмечается, что при несвоевременной медицинской помощи в результате ранения ног человек может умереть от значительной потери крови.

Как сообщали ранее "Комментарии", враг достал ракетами район Львовского аэропорта. Пока наземная военная операция у российских оккупантов застопорилась, враг продолжает ракетными обстрелами разрушать объекты инфраструктуры, а также жилые кварталы в Украине. 

Также "Комментарии" писали, что часть оружия уже пересекает границу: Маркарова рассказала, когда прибудет военная помощь США. Между принятием решения о снабжении оружием из США и началом снабжения – минимальный промежуток времени. В тот момент, когда о принятии решения сообщают публично, часть оружия пересекает границу и находится в пути.

Читайте на портале "Комментарии": представители сил ПВО мужественно защищают не только воздушное пространство Днепропетровского региона, но прикрывают от вражеских самолетов небо соседней Харьковской области. Сегодня днем военные сбили над полем в небе две ракеты агрессора.


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Источник: https://www.facebook.com/smr.gov.ua/posts/347857290705852
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