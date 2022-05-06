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Артиллеристы ВСУ уничтожили вражеский грузовик с боекомплектом и блиндаж оккупантов (ВИДЕО)

Десантники показали, как уничтожают оккупантов

сегодня, 10:53
Автор:

Денис
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Украинские военные продолжают уничтожать противника. Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

Артиллеристы ВСУ уничтожили вражеский грузовик с боекомплектом и блиндаж оккупантов (ВИДЕО)

ВСУ

Защитники Украины с помощью артиллерии нанесли удар по вражескому грузовику, который перевозил боекомплект, а также по блиндажу оккупантов. 

"От нас враги не укроются, все будут рано или поздно уничтожены! Продолжаем и дальше выполнять боевые задания, защищая Украину и ее граждан!", – отмечают десантники. 

Воинам из 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева удалось уничтожить вышеуказанные цели. В подтверждение своим словам Командование ДШВ ВСУ опубликовало видео с места событий. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Гайдай рассказал, какие города Луганщины враг хочет оккупировать в ближайшие 3-4 дня. По данным главы Луганской области Сергея Гайдая, враг приложит все усилия, чтобы прорваться в Северодонецк или Попасную. 

Читайте также о том, что оккупанты казнили пленного бойца из "Азовстали" и прислали матери фотографии. Оккупанты захватили в плен нескольких украинских военных в Мариуполе. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что в Минобороны РФ заранее пытаются оправдать свои удары по городам Украины: озвучили список. Оккупанты перечислили объекты в городах Украины, где им "мерещится" военная техника на объектах гражданской инфраструктуры. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что эвакуация продолжается: сколько еще людей спасли из "Азовстали" и Мариуполя. Эвакуация из Мариуполя в Запорожье с миссией ООН продолжается. 


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Источник: https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
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