Арестович сообщил, почему окружить и взять Киев невозможно

Окружить и захватить Киев невозможно, ведь под городом действует большая группировка ВСУ. Как сообщают "Комментарии", такое заявление в телеэфире сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Алексей Арестович - фото из открытых источников

"Могу заверить жителей Киева, в котором я сам и мои родственники: Киев окружить невозможно, взять его невозможно, за это можно не волноваться. Под Киевом действует достаточно крупная группировка наших войск, которая уничтожает противника. Вчера нанесли ему очередной мощный удар, во время которого погиб командир полка, наступавший на Киев со стороны Броваров. Они просто физически не пройдут. И технически взять 6,5-миллионную агломерацию, которой является Большой Киев, невозможно", — заявил Арестович.

По словам Арестовича, у ВСУ сейчас преимущества на поле боя.

"У нас есть преимущество на поле боя, мы начали его перебирать на себя. Практически я не могу назвать ни одного боевого столкновения за последние трое суток, а может и пять суток, где противник имел бы успех на земле, они постоянно терпят поражение", — отметил советник главы ОП .

Также Арестович подчеркнул, что российские оккупанты используют чеченско-сирийскую тактику и прибегают к террору местного населения для психологического давления.

Поэтому, как отметил Арестович, жители городов, в которых есть возможность уехать, должны воспользоваться этой возможностью.

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