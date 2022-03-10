Арестович сообщил, почему окружить и взять Киев невозможно

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Карина Ожерельева
Окружить и захватить Киев невозможно, ведь под городом действует большая группировка ВСУ. Как сообщают "Комментарии", такое заявление в телеэфире сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
Алексей Арестович - фото из открытых источников
По словам Арестовича, у ВСУ сейчас преимущества на поле боя.
Также Арестович подчеркнул, что российские оккупанты используют чеченско-сирийскую тактику и прибегают к террору местного населения для психологического давления.
Поэтому, как отметил Арестович, жители городов, в которых есть возможность уехать, должны воспользоваться этой возможностью.
Как сообщали ранее "Комментарии", Великобритания ввела санкции против российских олигархов: в списке Абрамович, Дерипаска, Миллер. В списке оказались 7 российских олигархов и политиков.
Также "Комментарии" писали, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провели встречу перед трехсторонней встречей с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
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