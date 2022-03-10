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Арестович сообщил, почему окружить и взять Киев невозможно

ВСУ сейчас имеют преимущество на поле боя

сегодня, 13:04
Автор:

Карина Ожерельева
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Окружить и захватить Киев невозможно, ведь под городом действует большая группировка ВСУ. Как сообщают "Комментарии", такое заявление в телеэфире сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Арестович сообщил, почему окружить и взять Киев невозможно

Алексей Арестович - фото из открытых источников

"Могу заверить жителей Киева, в котором я сам и мои родственники: Киев окружить невозможно, взять его невозможно, за это можно не волноваться. Под Киевом действует достаточно крупная группировка наших войск, которая уничтожает противника. Вчера нанесли ему очередной мощный удар, во время которого погиб командир полка, наступавший на Киев со стороны Броваров. Они просто физически не пройдут. И технически взять 6,5-миллионную агломерацию, которой является Большой Киев, невозможно", — заявил Арестович.

По словам Арестовича, у ВСУ сейчас преимущества на поле боя.

"У нас есть преимущество на поле боя, мы начали его перебирать на себя. Практически я не могу назвать ни одного боевого столкновения за последние трое суток, а может и пять суток, где противник имел бы успех на земле, они постоянно терпят поражение", — отметил советник главы ОП .

Также Арестович подчеркнул, что российские оккупанты используют чеченско-сирийскую тактику и прибегают к террору местного населения для психологического давления.

Поэтому, как отметил Арестович, жители городов, в которых есть возможность уехать, должны воспользоваться этой возможностью.

Как сообщали ранее "Комментарии", Великобритания ввела санкции против российских олигархов: в списке Абрамович, Дерипаска, Миллер. В списке оказались 7 российских олигархов и политиков.

Также "Комментарии" писали, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провели встречу перед трехсторонней встречей с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3425494-otociti-ta-vzati-kiiv-nemozlivo-arestovic.html
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