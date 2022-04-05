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Главная Новости Оборона 2022 Арестович рассказал, когда закончится активная фаза войны и что будет после неё
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Арестович рассказал, когда закончится активная фаза войны и что будет после неё

У нас два выхода: или мы добиваем их полностью или мирный договор - Арестович

5 апреля 2022, 16:45 comments4627
Автор:

Денис
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Советник главы Офиса президента Алексея Арестович высказал свое мнение касаемо того, когда должна закончится активная фаза войны и что последует после неё. Свое заявление Арестович сделал во время круглосуточного телемарафона. 

Арестович рассказал, когда закончится активная фаза войны и что будет после неё

Алексей Арестович - фото из открытых источников

Так, по словам Алексея Арестовича, активная фаза войны должна будет завершиться приблизительно уже в середине этого месяца. 

"После этого "партизанка". Мы убьем окончательно всех тех, кто тут остались если они не пойдут на мирный договор. Однако нужно понимать, что и наших солдат и мирных жителей много погибнет. Поэтому у нас два выхода: или мы добиваем их полностью или мирный договор. Я бы хотел уничтожить их всех до одного, но нужно всегда помнить о цене, которую мы заплатим. Поэтому возможный мирный договор, на каком-то этапе будет выходом для нас. Однако одно я могу сказать, мирный договор будет на наших условиях. Мы продиктуем им условия.", — сказал Арестович. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что много запросов на медикаменты: штаб Сергея Притулы помогает лекарствами не только военным. Волонтерский штаб Сергея Притулы обеспечивает необходимым ВСУ, терроборону, столичные больницы и гражданских. 

Читайте также о том, что оккупанты не вернутся в Киевскую область.  Арестович объяснил, почему в Киевской области больше не будет оккупантов. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Зеленский объяснил, что будет считать победой Украины в войне с Россией: три важнейших пункта. Зеленский сообщил, что Украина должна быть отражена до точки по состоянию на 23 февраля 2022 года. 

Также "Комментарии" информировали о том, что в Луганской области произошла утечка азота из-за обстрелов со стороны оккупантов. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jhSld6bEG0Q
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Обсуждения

саня

5 апреля 2022, 15:55

хвантазер- "на наших условиях)) слышали м ваши условия) то освобождение крыма то разговорі об освобождении 10 -15 лет) черти).

Вася

5 апреля 2022, 15:52

ДОБИВАЄМО!!!!!

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