"Аналоговнет": ВСУ уничтожили очередной летательный аппарат оккупантов(ФОТО)

Украинские военные сбили в небе над нашей страной еще один летательный аппарат армии рф. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, вчера (26 апреля) нашим воинам удалось уничтожить ударный беспилотник "Куб-БЛА".

"Как отмечают российские пропагандисты, преимуществами комплекса является скрытый запуск, высокая точность бомбомета, бесшумность и простота в использовании. Но именно такой "аналоговнет" успешно вчера "дезориентировали" специалисты радиоэлектронной борьбы и несколькими точными выстрелами из стрелкового оружия сбили пехотинцы в Луганской области", — сообщают в Генштабе ВСУ.

В подтверждение своим словам наши воины опубликовали фото подбитой вражеской техники.









Фото: Генштаб Вооруженных сил Украины.

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