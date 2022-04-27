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"Аналоговнет": ВСУ уничтожили очередной летательный аппарат оккупантов(ФОТО)

В Луганской области бойцы ВСУ "приземлили" новейший российский беспилотник

сегодня, 14:22
Автор:

Денис
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Украинские военные сбили в небе над нашей страной еще один летательный аппарат армии рф. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

"Аналоговнет": ВСУ уничтожили очередной летательный аппарат оккупантов(ФОТО)

ВСУ

Как стало известно, вчера (26 апреля) нашим воинам удалось уничтожить ударный беспилотник "Куб-БЛА". 

"Как отмечают российские пропагандисты, преимуществами комплекса является скрытый запуск, высокая точность бомбомета, бесшумность и простота в использовании. Но именно такой "аналоговнет" успешно вчера "дезориентировали" специалисты радиоэлектронной борьбы и несколькими точными выстрелами из стрелкового оружия сбили пехотинцы в Луганской области", — сообщают в Генштабе ВСУ. 

В подтверждение своим словам наши воины опубликовали фото подбитой вражеской техники. 

”Аналоговнет”: ВСУ уничтожили очередной летательный аппарат оккупантов(ФОТО) - фото 2

”Аналоговнет”: ВСУ уничтожили очередной летательный аппарат оккупантов(ФОТО) - фото 3

Фото: Генштаб Вооруженных сил Украины. 

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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