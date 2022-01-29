Аналоги ЦНАПов и кибервойска: как модернизируют армию и бывшие военкоматы

В Украине появятся кибервойска, фото из открытых источников

Министр обороны Алексей Резников рассказал, как он видит этот процесс и каким образом в будущем будут работать бывшие украинские военкоматы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Также глава ведомства поделился планами по трансформации Министерства и реформированию сектора обороны Украины. Предполагается, что будут внедрены цифровые технологии как для организации управленческих процессов, так и для разработки военной тактики ведения боя.



В ближайшее время будут внедрены автоматизированные системы управления войсками разных уровней. Среди нововведений – создание "Милитари ЦНАПов" или рекрутинговых центров для набора военных на службу по контракту в Вооруженных силах, силах территориальной обороны. Поэтому был разработан проект модернизации территориальных центров комплектования по принципу действия ЦНАП. Поэтому сейчас проходит утверждение соответствующих документов для его реализации.



В Украине еще появятся кибервойска для защиты от внешних угроз. Туда будут отбирать лучших специалистов, чтобы они работали на благо страны и усилили безопасность государственных реестров и правительственных ресурсов. Сейчас идет подготовка по созданию законопроекта о Силах Киберобороны. После реформ украинская армия должна стать более профессиональной, а Министерство обороны – одним из лучших работодателей.

Ранее министр заявлял, что Министерству нужно разработать понятную и мотивирующую систему поощрения военных. Ведь сейчас большой процент людей, которые не продлевают контракт.

Как сообщал портал "Комментарии", опубликован новый рейтинг армий мира. Украина поднялась в рейтинге сильнейших армий мира по сравнению с 2021 годом.

Министерство обороны сообщило о проработке вопроса военного учета украинок. По официальной информации, была написана новая редакция приказа о взятии на военный учет женщин и уменьшен перечень соответствующих профессий.

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