Аналоги ЦНАПов и кибервойска: как модернизируют армию и бывшие военкоматы

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Козлова Альбіна
В Украине появятся кибервойска, фото из открытых источников
Министр обороны Алексей Резников рассказал, как он видит этот процесс и каким образом в будущем будут работать бывшие украинские военкоматы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Также глава ведомства поделился планами по трансформации Министерства и реформированию сектора обороны Украины. Предполагается, что будут внедрены цифровые технологии как для организации управленческих процессов, так и для разработки военной тактики ведения боя.
В ближайшее время будут внедрены автоматизированные системы управления войсками разных уровней. Среди нововведений – создание "Милитари ЦНАПов" или рекрутинговых центров для набора военных на службу по контракту в Вооруженных силах, силах территориальной обороны. Поэтому был разработан проект модернизации территориальных центров комплектования по принципу действия ЦНАП. Поэтому сейчас проходит утверждение соответствующих документов для его реализации.
Ранее министр заявлял, что Министерству нужно разработать понятную и мотивирующую систему поощрения военных. Ведь сейчас большой процент людей, которые не продлевают контракт.
Как сообщал портал "Комментарии", опубликован новый рейтинг армий мира. Украина поднялась в рейтинге сильнейших армий мира по сравнению с 2021 годом.
Министерство обороны сообщило о проработке вопроса военного учета украинок. По официальной информации, была написана новая редакция приказа о взятии на военный учет женщин и уменьшен перечень соответствующих профессий.
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