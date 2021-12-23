Женщины vs армия: решение Минобороны оценили эксперты

Женщины обязаны становиться на военный учет, фото Сухопутные войска Facebook ВСУ

Министерство обороны Украины расширило перечень профессий, обязывающий женщин встать на воинский учет. В список добавили медийщиков и комуникационщиков всех категорий — журналистов, операторов, пиарщиков, издателей, библиотекарей, переводчиков, медиков, аналитиков, финансистов, ученых, менеджеров различного профиля, ветеринаров.

В четверг, 23 декабря, в Минобороны объяснили, как будет происходить процесс постановки на воинский учет украинских женщин. Подчеркнули, что женщины с детьми все равно должны становиться на воинский учет. И уточнили, что женщин из нового перечня специальностей будут призывать для несения воинской службы в случае введения военного положения, или в особый период во время мобилизации. Как оцениваете нововведения? Можно ли было обойтись без них?

Если на нас пойдут российские танки – сражаться должны все

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова отмечает:

"Я еще в прошлые волны мобилизации, в 2014-м, пошла работать сначала в инфоцентр СНБО, потом в Министерство обороны – советником министра по коммуникации. Так что и сейчас не вижу проблем с тем, чтобы стать на воинский учет. Ведь я имею отношение и к медиа-бизнесу, и к журналистике".

По словам Татьяна Поповой, она сейчас пытается выяснить, где именно находится военкомат в ее районе, какие документы нужно с собой брать. Пояснения касательно последнего от Минобороны уже пошли. Осталась, по словам эксперта, выяснить адрес военкомата, время и дни его работы.

"Как только выясню – поеду становиться на учет, – уверяет Татьяна Попова. – Если на нас пойдут российские танки – сражаться должны все. Понадобятся пресс-офицеры, усиление пресс-служб, в том числе женщинами. И – да, лучше работать пресс-офицером, чем допустить захват твоей земли, твоего родного города агрессором. Медики, в том числе гражданские, и так уже помогали ВСУ во время полномасштабных боевых действий в 2014-2015 гг. Уверена, что и женщинам-журналистам будет, чем заняться, если Путин таки решится на открытую агрессию".

Такие решения без толковых объяснений дают негативный эффект

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко считает, что такие нововведения точно не достаточно понятны населению и лишь дестабилизируют ситуацию, бьют по экономике.

"Очевидно, что есть опасная реальность – и российские войска гремят оружием у границ Украины. Но интересы Путина очевидны – как можно быстрее сертифицировать "Северный поток-2". И вероятность полномасштабной войны крайне мала. Понятно, что гибридная война, в которой мы живем восьмой год – это крайне плохо. Но разговоры о потенциальной "большой войне", открытом вторжении, когда надо "всех под ружье" – они дестабилизируют экономику, негативно влияют как на внутреннего, так и на внешнего инвестора. Подобные медийные сообщения могут воспринять как призыв к всеобщей мобилизации", – поясняет Екатерина Одарченко.

Она акцентирует, что выступает за гендерное равенство, за то, чтобы человек сам выбирал, где ему работать.

"Но такие элементы, как расширение перечня профессий, обязывающих встать на воинский учет женщин – без толковых объяснений, без явной логики, дают негативный эффект. Тем более, что в той же журналистике, в пиаре – масса новых КВЭД (классификатор видов экономической деятельности), видов деятельности. И нам бы стоило начать с обновления списка профессий к более актуальному, нежели тот, что был при СССР. А потом переходить к столь радикальным действиям в стиле – всех женщин-журналисток сделать военнообязанными, – подчеркивает Екатерина Одарченко. – Ну и возникает еще один вопрос – это что, действительно так усилит нашу армию?"

Перечень профессий будет расширяться и в будущем



Доктор права, адвокат Иван Либерман считает, что Украина давно, еще с 2014 года, должна была идти по пути такой развитой страны как Израиль, где все женщины служат. Где они являются военнообязанными, защищают свою Родину.

"Это абсолютно правильный шаг в стране, живущей в вооруженном конфликте. Запоздалое, но верное решение, – говорит Иван Либерман. – Уверен, что перечень профессий, представители которых должны встать на воинский учет, будет расширяться".

Советское время можно много за что ругать, но тогда в школах были уроки военного образования, проводились "Зарницы". Были мощные военные кафедры в высших учебных заведениях. В итоге практически все получали навыки ориентирования на местности, знали азы обращения с оружием, отмечает адвокат.

"То, что в последнее время подобного нет в украинских школах на серьезной основе – промах властей", – резюмирует Иван Либерман

Как сообщал портал "Комментарии", военный учет для женщин в Украине стал обязательным.

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