За три дня два "Байрактора" уничтожили российского "железа" на 26,5 млн долларов

В течение трех дней: с 31 августа по 2 сентября два беспилотника Bayraktar ТВ-2 уничтожили российскую технику почти на 26,5 млн долларов. Информацией поделился главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный на своей странице в Facebook , передают "Комментарии".

Байрактар

"В течение трех суток, с 31 августа по 2 сентября, парой беспилотников Bayraktar ТВ-2 была уничтожена вражеская техника общей стоимостью около $26,5 млн. Это 8 единиц танков Т-72 (ориентировочная стоимость одного $3 млн), по одной единице САУ" Акация "($1,6 млн), БМП ($0,6 млн) и гаубицы ($0,3 млн)", – написал Залужный.

Кроме того, "Байрактарами" были повреждены пять вражеских танков Т-72 и одна БМП на сумму 1,85 млн долларов.

Залужный утверждает, что общая стоимость уничтоженной и поврежденной российской техники составляет 28,35 млн. долларов.

"Эффективные турецкие Байракторы в умелых руках наших воинов – мощное оружие! Один из аппаратов – помощь от дружеской Литвы", – написал главнокомандующий ВСУ.

Как ранее сообщали "Комментарии", гендиректор компании Baykar Makina Халук Байрактар заявил , что "не может быть речи" о продаже беспилотников Bayraktar ТВ-2 россии. Он уточнил, что на его решение не может повлиять сумма, предложенная руководством Кремля.

Напомним, в июне 2022 года украинцы за 12 часов собрали 156 миллионов гривен на Bayraktar для ВСУ . Сбор средств (в общей сложности – 500 млн гривен) объявил волонтер, шоумен и политик Сергей Притула.

В конце концов необходимая сумма была собрана, однако компания Baykar Makina согласилась передать беспилотники безвозмездно. На собранные средства волонтеры приобрели для ВСУ спутник для наблюдения за передвижением сил кафиров из космоса. В Минобороны сразу похвастались снимками Крымского моста, сделанными спутником.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!