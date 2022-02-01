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"Вызывает тревогу": Россия направляет элитный спецназ на границу Украины - СМИ

Западные СМИ сообщают о переброске элитного спецназа в Беларусь

сегодня, 17:20
Автор:

Денис Подставной
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Российская Федерация перебрасывает на границу с Украиной элитный спецназ. Об этом пишет издание Mirror. 

"Вызывает тревогу": Россия направляет элитный спецназ на границу Украины - СМИ

Российские войска. Фото: из открытых источников

Как пишет СМИ, тысячи новых элитных российских спецназовцев наводняют Беларусь, усиливая опасения касаемо возможного вторжения в Украину. 14-я бригада спецназа из 2000 специалистов по диверсиям и тайных оперативников направляется к северному соседу Украины.

"Они поддержат по крайней мере 5000 спецназовцев, которые уже находятся там среди 80 000 регулярных солдат из России и Белоруссии", — указывается в материале. 

Новости о том, что в Беларусь прибывают новые российские войска, усилили тревогу по поводу наращивания Кремлем военной мощи против Украины.

В статье отмечается, что на восточном фланге Украины и у побережья на военных кораблях уже сосредоточено не менее 126 000 российских военнослужащих. 

Журналисты пишут, что в свою очередь Россия заявила о том, что наращивание сил в Беларуси предназначено для совместных учений с местными силами. Источник в британской службе безопасности заявил изданию Daily Mirror: "Так много спецназа в регионе — вызывает тревогу". 

Для справки: с 10 по 20 февраля на территории Беларуси пройдут военные учения "Союзная решимость-2022". 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информирует о том, что Катар может стать главным союзником СШАКак Катар прошел путь от регионального изгоя до ключевого союзника Байдена.

Также сайт "Комментарии" писал об обновленном рейтинге. Президент Украины Владимир Зеленский все еще первый, а вот "Слуга народа" продолжила падение. Партия "Европейская солидарность" увеличивает отрыв от других политических сил. Социсследование проводилось в период с 28 по 31 января 2022 года. 



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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/world-news/thousands-elite-russian-special-forces-26107508
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