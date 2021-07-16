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Главная Новости Оборона 2021 В Украине увеличат численность вооруженных сил после принятия закона "Об основах национального сопротивления"
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В Украине увеличат численность вооруженных сил после принятия закона "Об основах национального сопротивления"

В общем численность армейских формирований в Украине вырастет на 11 000 человек

сегодня, 13:52
Автор:

Андрей Ройко

Сегодня, 16 июля, Верховная Рада приняла два закона, напрямую касающихся украинской армии, проекты которых были зарегистрированы под №5557 и №558. Первым парламент ввод в действие закон "Об основах национального сопротивления", вторым — увеличил для реализации первого закона численность Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщают в информационном аппарате Верховной Рады.

В Украине увеличат численность вооруженных сил после принятия закона "Об основах национального сопротивления"

Вооруженные силы Украины, фото из открытых источников

И так, законом №5557 парламентарии определили правовые и организационные основы национального сопротивления, основы его подготовки и ведения, задачи и полномочия сил безопасности и сил обороны по вопросам национального сопротивления. Также Законом будут регулироваться вопросы подготовки Украинского национального сопротивления, организация системы управления, порядок формирования и комплектации военных частей Вооруженных Сил Украины (ВСУ), добровольческих формирований на местах и сопротивления ("партизанщины"). Закон определяет источники финансирования и материально-технического обеспечения, социально-правовой защиты людей, которые оказывают сопротивление врагу, ответственность за нарушение законодательства. Средства на финансирование сил национального сопротивления планируют привлекать из госбюджета Украины, из местных бюджетов общин, а также других источников, не запрещенных в Украине.

В связи с реализацией ЗУ "Об основах национального сопротивления" парламент сегодня же внес изменения в закон "О численности Вооруженных Сил Украины". Их численность будет увеличена на 11 000 человек и составит 261 000 человек, из которых 215 000 будут составлять военнослужащие. Увеличение личного состава ВСУ вызвано созданием нового и отдельного рода военных сил - Сил территориальной обороны ВСУ. А также дальнейшего расширения и развития с целью формирования движения сопротивления Сил специальных операций в составе тех же ВСУ.

Напомним, этой весной украинская армия получили партию мощных модернизированных танков для сопротивления военной агрессии России.


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Источник: https://www.rada.gov.ua/news/Povidomlennya/212686.html
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